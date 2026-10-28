Quando si parla di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, l’attenzione si concentra spesso sulle piattaforme online e sui servizi accessibili da smartphone. Guardando alla trasformazione digitale in senso ampio però, questa non si esaurisce nella disponibilità di nuovi strumenti bensì si misura soprattutto nella capacità di rendere i servizi più accessibili e intuitivi, integrandoli nelle abitudini quotidiane delle persone.

In questo scenario, anche il POS sta assumendo un ruolo nuovo. Da strumento dedicato all’accettazione dei pagamenti, si sta evolvendo in un punto di accesso ai servizi digitali, contribuendo a portare il pagamento della Pubblica Amministrazione anche nei luoghi fisici in cui cittadini e operatori entrano quotidianamente in contatto.

Non si tratta di contrapporre canali digitali e presenza sul territorio, ma di integrarli per offrire modalità di accesso più flessibili e rispondenti a esigenze differenti.

I pagamenti digitali della PA crescono con gli Smart POS

I dati raccolti da Auriga nell’ambito dei pagamenti PagoPA attraverso terminali Smart POS confermano l’interesse crescente verso questo modello: tra il 2022 e il 2026, l’attività osservata ha coinvolto una rete di quasi 2.000 terminali e ha superato complessivamente 930mila pagamenti. Un segnale significativo arriva dai volumi: nel primo semestre del 2026 è già stato superato l’85% del totale registrato nell’intero anno precedente.

Più transazioni per ogni terminale installato

Al di là dei numeri, è l’evoluzione delle modalità di utilizzo a fare la differenza in quanto la crescita delle transazioni, in diversi contesti più rapida rispetto a quella dei terminali installati, suggerisce che il valore di un canale non dipende soltanto dalla sua diffusione, ma dalla capacità di rispondere a bisogni concreti e diventare parte dei processi quotidiani.

Dal pagamento pubblico all’esperienza integrata dei servizi

La sfida per il settore è quindi passare dalla semplice introduzione di nuove tecnologie alla costruzione di esperienze realmente integrate. Un pagamento digitale non è soltanto una transazione: è parte di un processo che coinvolge cittadini, operatori e amministrazioni e che richiede affidabilità, semplicità e sistemi capaci di dialogare tra loro. La qualità del servizio dipende anche dall’intero ciclo operativo del pagamento dalla gestione dell’operazione alla riconciliazione e alla rendicontazione.

POS e territorio nell’ecosistema digitale della PA

Il futuro dei pagamenti pubblici sarà quindi determinato dalla capacità di costruire un ecosistema in cui canali, sistemi e processi differenti lavorino insieme, riducendo le complessità per gli operatori e migliorando l’accessibilità per i cittadini.

In questa prospettiva, il POS può diventare una componente importante dell’infrastruttura digitale della PA, valorizzando la capillarità del territorio e integrando il pagamento nei servizi.