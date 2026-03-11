Per anni abbiamo pensato ai pagamenti digitali come a una interazione tra due attori ben individuati: una persona e un sistema informatico. Con l’arrivo dell’AI agentica questo paradigma sta cambiando rapidamente. Non sono più solo gli utenti a effettuare pagamenti: possono farlo anche agenti software che agiscono in autonomia, sulla base di istruzioni e limiti stabiliti in anticipo dai rispettivi proprietari.