Per anni abbiamo pensato ai pagamenti digitali come a una interazione tra due attori ben individuati: una persona e un sistema informatico. Con l’arrivo dell’AI agentica questo paradigma sta cambiando rapidamente. Non sono più solo gli utenti a effettuare pagamenti: possono farlo anche agenti software che agiscono in autonomia, sulla base di istruzioni e limiti stabiliti in anticipo dai rispettivi proprietari.
analisi
Pagamenti agentici: quando l’AI diventa un soggetto economico
I pagamenti agentici segnano l’ingresso dell’intelligenza artificiale nel ruolo di attore economico autonomo. Agenti software possono cercare servizi, negoziare condizioni e completare transazioni entro limiti stabiliti dall’utente. Tra infrastrutture finanziarie tradizionali, blockchain e smart contract emergono nuove opportunità, ma anche sfide giuridiche, di sicurezza e di responsabilità per il sistema dei pagamenti digitali
Argomenti
Canali