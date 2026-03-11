Payment regulation Payment Innovation Payment Services Ecommerce Carte Mobile App

analisi

Pagamenti agentici: quando l’AI diventa un soggetto economico

Home Payment Innovation
Indirizzo copiato

I pagamenti agentici segnano l’ingresso dell’intelligenza artificiale nel ruolo di attore economico autonomo. Agenti software possono cercare servizi, negoziare condizioni e completare transazioni entro limiti stabiliti dall’utente. Tra infrastrutture finanziarie tradizionali, blockchain e smart contract emergono nuove opportunità, ma anche sfide giuridiche, di sicurezza e di responsabilità per il sistema dei pagamenti digitali

Pubblicato il 11 mar 2026
Marco Tullio Giordano

avvocato e partner di 42 Law Firm

pagamenti agentici

Per anni abbiamo pensato ai pagamenti digitali come a una interazione tra due attori ben individuati: una persona e un sistema informatico. Con l’arrivo dell’AI agentica questo paradigma sta cambiando rapidamente. Non sono più solo gli utenti a effettuare pagamenti: possono farlo anche agenti software che agiscono in autonomia, sulla base di istruzioni e limiti stabiliti in anticipo dai rispettivi proprietari.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Marco Tullio Giordano
avvocato e partner di 42 Law Firm

Continua a leggere questo articolo

Argomenti

Canali

Articoli correlati

  • teenager pagamenti digitali

  • report

    Sempre più pagamenti digitali per i teenager italiani

    07 Apr 2025

    di Redazione

    Condividi
  • bnpl crif

  • ANALISI

    BNPL in volata: +55% in un anno. Il Sud e la GenZ spingono la crescita del credito digitale

    17 Giu 2025

    di Alberto Perani

    Condividi
  • euro digitale Ue

  • scenari

    Pagamenti digitali, l’Europa cerca l’indipendenza dalle big tech americane

    02 Mag 2025

    di Pierluigi Sandonnini

    Condividi
  • Sumup

  • osservatorio sumup

    Sanità cashless: nel 2025, il 12% della spesa digitale italiana è in salute

    05 Dic 2025

    di Antonio Clericò

    Condividi