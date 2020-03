Money20/20: appuntamento ad Amsterdam per l’edizione Europe 2020

Redazione

Si terrà in Olanda la prossima edizione di Money20/20 Europe. Dal 16 al 18 giugno 2020 ad Amsterdam l’evento di riferimento internazionale per il mondo payment e fintech riunirà per tre giorni e tre notti la comunità degli operatori, delle imprese degli analisti e dei rappresentanti delle istituzioni con una varietà di opportunità di networking, di sessioni interattive, workshop esclusive a incontri sui principali temi del settore.

Con oltre 6300 partecipanti, 350 relatori del settore e più di 60 ore di contenuti, la manifestazione mete in relazione i maggiori attori nel mondo del payment e della digitalizzazione della finanza e del banking.

Money 20/20 è un evento internazionale dedicato all’evoluzione nel mondo dei pagamenti e delle transazioni monetarie. Dai più grandi giganti del settore al mondo delle startup partecipa all’evento per confrontarsi, conoscere e trovare nuovi stimoli per aumentare la competitività della propria azienda.

Più di 1 su 5 dei partecipanti di Money20/20 appartiene all’ambito C-Level e l’evento è una straordinaria occasione anche per un networking internazionale sui temi dell’innovazione e del digitale.

