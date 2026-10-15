Il blackout del 28 aprile 2025, che ha paralizzato Spagna e Portogallo, ha mostrato le conseguenze delle interruzioni elettriche sui sistemi di pagamento. Secondo Mastercard, circa 55 milioni di persone si sono ritrovate nell’impossibilità di effettuare pagamenti digitali. Per ridurre questa vulnerabilità, il gruppo ha annunciato l’8 ottobre 2026 nuovi requisiti per i pagamenti offline Mastercard, che entreranno in vigore progressivamente dal 2027 in Europa, Italia compresa.

La tecnologia consentirà di autorizzare alcune transazioni direttamente attraverso il chip della carta, senza collegamento immediato alla rete bancaria, con un limite massimo di 200 euro per operazione stabilito dall’istituto emittente. L’obiettivo è mantenere accessibili beni e servizi essenziali durante blackout, guasti alle telecomunicazioni e altre emergenze.

Pagamenti offline Mastercard: cosa cambia dal 2027

Il calendario annunciato da Mastercard prevede due scadenze. Da febbraio 2027 tutte le carte di nuova emissione in Europa dovranno supportare i pagamenti offline. Entro maggio dello stesso anno, anche i terminali di pagamento nuovi e quelli installati in sostituzione di dispositivi precedenti dovranno essere compatibili con la funzionalità.

Le disposizioni riguardano quindi le nuove carte e i nuovi terminali, senza imporre la sostituzione immediata degli strumenti già in circolazione.

Kelly Devine, presidente di Mastercard Europe, in un intervento pubblicato l’8 ottobre 2026 ha indicato un periodo di transizione compreso fra tre e cinque anni. L’estensione della tecnologia dipenderà dalla progressiva diffusione dei dispositivi compatibili presso consumatori ed esercenti.

L’iniziativa coinvolgerà un territorio più ampio dell’Unione europea, comprendendo anche Regno Unito, Svizzera, Norvegia, paesi balcanici e altri stati e territori serviti dalla rete Mastercard.

Come funzionano i pagamenti senza connessione

Il sistema si basa su una funzionalità del chip della carta, nel quale viene memorizzato in modo sicuro un limite di spesa autorizzato dalla banca emittente.

Quando il terminale perde la connessione, il cliente potrà inserire la carta e digitare il Pin. Se l’operazione rispetta i parametri previsti, il terminale potrà autorizzarla localmente, senza attendere la risposta dei sistemi bancari.

Il limite massimo previsto è di 200 euro per singola transazione, ma ciascuna banca potrà stabilire soglie inferiori. L’importo effettivamente disponibile dipenderà quindi dalle condizioni fissate dall’istituto emittente.

Il pagamento sarà successivamente elaborato quando la connessione tornerà disponibile. Questo meccanismo consente di separare il momento dell’autorizzazione da quello della trasmissione della transazione ai sistemi centrali.

La modalità annunciata riguarda espressamente l’utilizzo della carta fisica con chip e Pin. Non garantisce automaticamente il funzionamento dei pagamenti effettuati tramite smartphone, smartwatch o altre soluzioni digitali.

Perché i pagamenti offline possono essere utili durante un blackout

L’interruzione dell’energia elettrica può rendere indisponibili contemporaneamente diverse infrastrutture: telecomunicazioni, sistemi bancari, connessioni internet e apparecchiature dei negozi.

Il blackout iberico del 28 aprile 2025 rappresenta un precedente significativo. Nel rapporto conclusivo pubblicato il 20 marzo 2026, Entso-E, l’associazione europea dei gestori delle reti elettriche, ha individuato una combinazione di fattori tecnici, fra cui oscillazioni della rete, problemi di controllo della tensione e distacchi degli impianti di generazione.

Le conseguenze hanno interessato anche attività commerciali e servizi che dipendono dai pagamenti elettronici.

La tecnologia Mastercard mira a ridurre questa dipendenza dalla connettività. La possibilità di autorizzare una transazione direttamente nel terminale permette infatti di proseguire alcune operazioni anche quando i sistemi centrali risultano temporaneamente irraggiungibili.

I limiti tecnici: il Pos deve comunque funzionare

Il pagamento offline non elimina la necessità di energia elettrica. Se un negozio rimane completamente senza alimentazione, anche il terminale di pagamento potrebbe smettere di funzionare.

Per continuare ad accettare le carte durante un blackout, gli esercenti dovranno quindi disporre di dispositivi alimentati da batterie, gruppi di continuità o generatori.

La distinzione fra indisponibilità della rete e assenza di elettricità è fondamentale. Nel primo caso, un terminale compatibile e regolarmente alimentato potrà autorizzare le transazioni. Nel secondo, sarà necessario garantire anche il funzionamento delle apparecchiature.

La continuità dei pagamenti dipenderà dunque dalla combinazione fra tecnologia offline, alimentazione di emergenza e organizzazione del punto vendita.

Supermercati, farmacie e carburanti tra le priorità

Mastercard ha individuato come ambiti prioritari le attività che forniscono beni e servizi essenziali.

Nei supermercati e nei negozi alimentari, i pagamenti offline potranno permettere ai consumatori di acquistare prodotti di prima necessità. Nelle farmacie potranno facilitare l’acquisto di medicinali, mentre nelle stazioni di servizio potranno consentire il rifornimento di carburante.

La funzionalità è prevista anche per le biglietterie automatiche utilizzate nei viaggi e nei trasporti, a condizione che i dispositivi siano compatibili e alimentati.

L’importanza di questi utilizzi aumenta nelle situazioni di emergenza, quando la disponibilità immediata di alimenti, medicinali e mobilità può incidere sulla gestione dei disagi.

L’effettiva possibilità di pagare dipenderà comunque dalle condizioni operative dell’esercente e dalle regole applicate alla carta utilizzata.

Le esperienze in Danimarca, Svezia, Estonia e Lettonia

Mastercard ha già introdotto i pagamenti offline in quattro mercati europei: Danimarca, Svezia, Estonia e Lettonia.

Secondo quanto comunicato dall’azienda, durante una recente bufera in Lettonia alcuni negozi alimentati da generatori locali hanno continuato ad accettare pagamenti con carta, pur in presenza di difficoltà infrastrutturali.

Un altro episodio riguarda la Danimarca. Nella primavera del 2026, un problema tecnico ha interrotto il collegamento fra alcuni terminali e il sistema nazionale dei pagamenti.

Le procedure di emergenza di Mastercard hanno permesso a numerose transazioni di proseguire presso commercianti che fornivano beni essenziali.

Queste esperienze, riferite dall’azienda, mostrano le condizioni nelle quali l’autorizzazione locale può ridurre le conseguenze di un’interruzione dei collegamenti. Non garantiscono però che qualsiasi blackout possa essere superato senza limitazioni.

Mastercard: garantire l’accesso ai beni essenziali

La continuità dei pagamenti viene presentata da Mastercard come una componente della resilienza delle infrastrutture finanziarie europee.

“Quando vengono meno l’energia elettrica o la connettività di rete, le persone hanno comunque bisogno di acquistare beni essenziali come cibo, carburante e medicinali”, ha dichiarato Brice van de Walle, Executive Vice President, Core Payments di Mastercard.

“Abbiamo constatato che i pagamenti offline possono davvero fare la differenza in queste situazioni di disagio. Estendendo questa tecnologia in tutta Europa, possiamo aiutare le persone a continuare a pagare per ciò di cui hanno bisogno, anche quando si verificano eventi imprevisti”.

L’estensione europea richiederà il coordinamento fra banche emittenti, operatori dei terminali, commercianti, autorità nazionali e banche centrali.

Cosa cambia per consumatori e commercianti italiani

L’Italia è inclusa fra i paesi nei quali Mastercard introdurrà i nuovi requisiti nel 2027.

Per i consumatori, la principale novità sarà la possibilità di effettuare determinate operazioni con carta anche quando il terminale non riesce a collegarsi alla rete bancaria.

Sarà necessario verificare la compatibilità della propria carta e le eventuali condizioni fissate dall’istituto emittente.

Per i commercianti, invece, conteranno le caratteristiche del terminale, il suo aggiornamento e la disponibilità di un’alimentazione elettrica alternativa.

I negozi dovranno inoltre conoscere le procedure necessarie per gestire le operazioni offline e la successiva elaborazione dei pagamenti.

L’entrata in vigore dei nuovi requisiti non equivarrà quindi alla disponibilità immediata del servizio in tutti gli esercizi commerciali italiani.

Il ruolo del contante durante le emergenze

I pagamenti offline si aggiungeranno agli altri strumenti disponibili per affrontare le interruzioni dei servizi finanziari.

Il contante conserva una funzione importante. Secondo l’indagine Study on the Payment Attitudes of Consumers in the Euro Area (Space) 2024, pubblicata dalla Banca centrale europea il 19 dicembre 2024, il denaro fisico rappresentava il 52% dei pagamenti effettuati nei punti vendita dell’area euro, contro il 39% delle carte.

Considerando il valore complessivo delle transazioni, invece, le carte raggiungevano il 45% e il contante il 39%.

Le banconote consentono di effettuare scambi senza collegamento elettronico, sebbene durante un blackout possa risultare difficile prelevare denaro dagli sportelli automatici.

La disponibilità di carte utilizzabili offline potrà offrire un’ulteriore alternativa. Mantenere diversi strumenti di pagamento limita la dipendenza da una singola infrastruttura.

Il confronto con il progetto dell’euro digitale

La soluzione Mastercard presenta alcune finalità comuni con le funzionalità offline previste per il futuro euro digitale, ma i due progetti rimangono distinti.

La Banca centrale europea sta preparando una sperimentazione dell’euro digitale prevista nella seconda metà del 2027, con una durata di dodici mesi. Una possibile prima emissione è ipotizzata nel 2029, subordinatamente all’approvazione del quadro normativo e alle successive decisioni dell’Eurosistema.

L’euro digitale sarebbe una forma di moneta di banca centrale, utilizzabile anche attraverso modalità offline.

Mastercard, invece, interviene sulle carte emesse dagli istituti finanziari e sull’infrastruttura privata di accettazione dei pagamenti.

La differenza riguarda quindi la natura dello strumento, le modalità di funzionamento e i soggetti responsabili.

Sicurezza e autorizzazioni senza rete bancaria

L’autorizzazione offline richiede regole specifiche perché, in assenza di collegamento, il terminale non può effettuare tutte le verifiche normalmente disponibili in tempo reale.

Il limite di spesa memorizzato nel chip costituisce uno degli strumenti previsti per contenere il rischio delle operazioni.

La banca conserva la responsabilità di stabilire le condizioni applicabili, mentre la transazione viene trasmessa ai sistemi centrali quando la connettività ritorna.

Un pagamento potrà quindi essere rifiutato anche se inferiore ai 200 euro, qualora non rispetti i parametri impostati.

Per assicurare un funzionamento affidabile saranno necessari aggiornamenti dei dispositivi, manutenzione e procedure di gestione delle emergenze.

Gli investimenti Mastercard nella resilienza europea

L’estensione dei pagamenti offline rientra in un programma più ampio di rafforzamento delle infrastrutture europee di Mastercard.

L’8 ottobre 2026, il gruppo ha comunicato di avere completato un investimento da 250 milioni di euro per ampliare e localizzare le attività essenziali di elaborazione dei pagamenti.

Le nuove infrastrutture supportano già transazioni in Europa e puntano a ridurre la dipendenza da sistemi centralizzati geograficamente distanti.

Mastercard prevede inoltre di estendere progressivamente l’elaborazione locale, con l’obiettivo di arrivare alla gestione primaria delle transazioni europee entro il 2030.

La diffusione dei pagamenti offline agirà a livello dei punti vendita, mentre gli investimenti nei centri tecnologici riguarderanno la disponibilità e la sicurezza dei sistemi centrali.

Dal 2027 inizierà così un adeguamento che coinvolgerà banche, esercenti e consumatori. La sua efficacia durante le emergenze dipenderà dalla diffusione effettiva delle carte compatibili, dalla preparazione dei punti vendita e dalla disponibilità di energia elettrica per mantenere operativi i terminali.