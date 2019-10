Le nuove soluzioni di Ingenico in mostra al Salone dei Pagamenti 2019

Si avvicina l’appuntamento con il Salone dei pagamenti, che si svolgerà a Milano presso il MiCo (Milano Congressi) dal 6 all’8 novembre, con l’obiettivo di favorire la conoscenza e l’innovazionenel settore. Tra i protagonisti dell’evento ci sarà anche Ingenico Italia, che sarà presente nell’area espositiva (stand M06) per mostrare le sue nuove soluzioni per l’accettazione dei pagamenti digitali: dai terminali full-Android ai nuovi dispositivi “unattended” integrabili in chioschi e self-service. Si tratta di device concepiti per favorire pagamenti e applicazioni a valore aggiunto in svariati ambiti: dal Retail ai Trasporti, alla Pubblica Amministrazione e a tutte le iniziative che possono contribuire allo sviluppo delle nuove “smart-city”. I manager di Ingenico parteciperanno poi a tre appositi appuntamenti nell’ambito del Salone:

– il workshop “Do you speak smart-payments?” del 6 novembre alle ore 16.00, dove saranno presentate alcune esperienze di pagamenti in ambiti diversi: dal mondo Petrol alla PA, fino alla sicurezza PSD2 con accenni a livello internazionale;

– lo speech di Vincenzo Romeo, Innovation & Business Development Director di Ingenico, nella sessione “Il negozio del futuro, fra fisico e e-commerce” del 7 novembre alle 12.00;

– l’intervento di Dario Scacchetti, Managing Director di Ingenico Italia, nel panel “Pagamenti e smart city platform: vivere l’innovazione quotidiana” del 7 novembre alle 14:00.