Le novità di ACI Worldwide di scena al Salone dei Pagamenti

Tra i partecipanti all’imminente Salone dei Pagamenti (in programma a Milano dal 6 all’8 novembre) ci sarà anche ACI Worldwide, società specializzata nelle soluzioni bancarie e di pagamenti elettronici in real-time, presentando le sue ultime funzionalità nei pagamenti istantanei, open banking e SWIFT gpi. In particolare Daniele Astarita, Responsabile Soluzioni Pagamenti Real Time di ACI Worldwide, prenderà parte alla Sessione SEPA, giovedì 7 novembre 2019 ore 09.30, per discutere di Instant Payments, Mobile Payments e Pagamenti con carta. Presso lo stand (S10) gli esperti di ACI forniranno approfondimenti sul nuovo ecosistema fondato su real time ed open banking, presentando le principali soluzioni e capacità a supporto di questo ecosistema. Tra queste ACI’S UP Real-Time Payments, che offre alle banche la possibilità di soddisfare le esigenze real time dei clienti corporate (RTGS) e retail con una soluzione basata su API che gestisce i pagamenti in tempo reale insieme alle transazioni con e senza carta.

Un’altra soluzione è ACI’s UP Payments Risk Management, che offre funzionalità di gestione delle frodi a livello enterprise, incluse capacità di apprendimento automatico, per supportare gli emittenti di carte, gli esercenti, gli acquirer e le istituzioni finanziarie ad identificare e mitigare il rischio frodi finanziarie. ACI sta inoltre rilasciando il supporto per le Conferme Universali nell’ambito del Programma pilota 2019 di SWIFT, prima che le stesse diventino obbligatorie nel Novembre 2020.