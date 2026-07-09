L’intelligenza artificiale è già uscita dalla fase delle promesse generiche e si sta avvicinando a una delle attività più quotidiane e concrete: comprare. Non soltanto suggerire un prodotto, riordinare risultati o rispondere a una domanda, ma accompagnare l’utente fino alla transazione finale. È questo il quadro che emerge dalla nuova ricerca diffusa da Adyen l’8 luglio 2026, secondo cui una quota crescente di italiani considera plausibile lasciare a un assistente AI una parte importante del percorso di acquisto, fino al pagamento.