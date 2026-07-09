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L’AI compra per noi: italiani pronti al salto

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Secondo una ricerca Adyen, il 43% degli italiani affiderebbe a un assistente AI l’intero acquisto, dal confronto tra prodotti al checkout. Tra fiducia, sicurezza e timore di perdere il controllo, consumatori e retailer misurano vantaggi e rischi di un nuovo canale di vendita

Pubblicato il 9 lug 2026
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L’intelligenza artificiale è già uscita dalla fase delle promesse generiche e si sta avvicinando a una delle attività più quotidiane e concrete: comprare. Non soltanto suggerire un prodotto, riordinare risultati o rispondere a una domanda, ma accompagnare l’utente fino alla transazione finale. È questo il quadro che emerge dalla nuova ricerca diffusa da Adyen l’8 luglio 2026, secondo cui una quota crescente di italiani considera plausibile lasciare a un assistente AI una parte importante del percorso di acquisto, fino al pagamento.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Alberto Perani

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