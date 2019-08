La Call for Ideas di Nexi premia le tre migliori idee per SmartPOS

Redazione

In occasione di Campus Party 2019, Nexi ha premiato tre app pensate per l’ottimizzazione dei piccoli-medi negozi in Italia e per offrire servizi innovativi ai clienti. Le app vincenti saranno inserite nell’App Store di Nexi SmartPOS. Primo classificato è il progetto Pharmercure per la consegna a domicilio dei medicinali anche con ricetta.

Trenta partecipanti, dieci selezionati e tre vincitori. Questi i numeri della Call for Ideas Nexi App-Solution svoltasi a Campus Party 2019 per premiare le migliori applicazioni in grado di offrire ai piccoli e medi esercenti servizi innovativi e soluzioni digitali per lo sviluppo e l’ottimizzazione delle attività commerciali.

I partecipanti – giovani e start up – hanno ideato, sviluppato e presentato progetti per rendere più semplice la gestione delle attività per gli esercenti e offrire nuovi servizi digitali funzionali ad accrescere il business dei punti vendita. I progetti sono stati incentrati sulla proposta di servizi che sfruttano tutte le potenzialità offerte da dispositivo Nexi SmartPOS.

Pharmercure è il progetto vincitore: dedicata alle farmacie che intendono ampliare il business al di fuori del tradizionale bacino territoriale. Attraverso l’app, potranno vendere i medicinali, anche con prescrizione medica, e consegnarli a domicilio.

Al secondo posto Easypol, che ha incentrato la propria idea sul rendere possibile, per tutti i negozi, l’accettazione del pagamento dei bollettini verso la Pubblica Amministrazione in ottica PA 4.0. Infine, terzo classificato è Zero Waste, che ha presentato una soluzione per l’ottimizzazione, sulla base di algoritmi predittivi, della gestione del magazzino del negozio, con un impatto positivo in termini economici.

I tre vincitori avranno l’opportunità di essere inseriti all’interno dell’App Store di Nexi SmartPOS, che permette agli esercenti di accedere a un ecosistema di app di business che aiutano a gestire in modo semplice ed efficiente le attività del punto vendita. Inoltre, hanno ricevuto rispettivamente un premio pari a 5.000, 3.000 e 2.000 Euro.