Il 46% dei consumatori italiani utilizza wallet in-app per effettuare acquisti su piattaforme digitali e marketplace, secondo quanto rilevato dalla nuova ricerca pubblicata da Mangopay, “Insights into in-app wallets: What platforms must know about user behavior and expectations”. Un dato che testimonia l’elevata familiarità degli utenti con questo strumento e il suo ampio potenziale di crescita nel contesto dei pagamenti digitali.

La ricerca, pubblicata il 15 maggio 2025, si basa su un’indagine online condotta su un campione di 5mila utenti nei principali mercati europei: Italia, Regno Unito, Francia, Germania e Spagna. L’obiettivo è fornire alle piattaforme digitali insight pratici per comprendere meglio le abitudini di pagamento dei propri utenti e anticipare i trend in evoluzione.

I wallet, un metodo di pagamento sempre più diffuso e apprezzato

In Italia, i wallet integrati si collocano al secondo posto tra i metodi di pagamento più utilizzati, subito dopo le carte di debito e credito. Non solo: sono anche la seconda modalità preferita per ricevere incassi, segno della crescente fiducia da parte degli utenti.

Un altro dato significativo riguarda i rimborsi: il 43% degli utenti italiani preferisce riceverli tramite wallet in-app, superando la tradizionale modalità del bonifico bancario. Questa preferenza si lega alla maggiore rapidità del processo e alla possibilità di riutilizzare immediatamente i fondi ricevuti all’interno della piattaforma stessa.

Shopping, viaggi e noleggi: i wallet accompagnano l’esperienza d’acquisto

L’utilizzo dei wallet in-app non si limita allo shopping generico: il 43% dei consumatori europei dichiara di impiegarli anche per noleggiare auto, prenotare voli e alloggi, dimostrando la versatilità dello strumento in contesti d’uso complessi.

Secondo lo studio, il successo dei wallet è strettamente connesso alla qualità dell’esperienza utente. Le principali fonti di frustrazione durante il checkout riguardano rimborsi lenti (27%) e scarsa varietà di opzioni di pagamento (21%). I miglioramenti richiesti includono trasferimenti istantanei, strumenti di gestione del budget e programmi fedeltà personalizzati.

Incentivi e fedeltà: la chiave dell’engagement

Tra i fattori che influenzano la scelta degli utenti verso una piattaforma, il 62% dichiara che incentivi come cashback e punti fedeltà sono decisivi. Questi strumenti non solo aumentano la propensione all’acquisto, ma contribuiscono anche a fidelizzare l’utente e a stimolare interazioni ricorrenti.

“Le esperienze di pagamento tramite wallet in-app stanno diventando una tendenza chiave nell’economia delle piattaforme”, ha affermato Mark Fleming, Chief Commercial Officer di Mangopay. “Se quasi la metà degli intervistati li utilizza già, pensiamo a quanti altri potrebbero adottarli grazie a incentivi più efficaci e a un’esperienza migliorata. Collaborando con il giusto provider di wallet, le piattaforme possono offrire esperienze di pagamento migliori e sbloccare nuove opportunità di ricavo.”

Un’opportunità strategica per le piattaforme digitali

L’approccio integrato ai wallet rappresenta per le piattaforme un’opportunità strategica per aumentare engagement e fidelizzazione, semplificare la gestione dei pagamenti e aprire a nuove fonti di ricavo. Il report di Mangopay fornisce indicazioni operative per sviluppare funzionalità capaci di trasformare i wallet da semplice strumento di pagamento a leva di valore.

Mangopay, fondata nel 2013, offre una soluzione white-label end-to-end basata su un’infrastruttura wallet programmabile, progettata per piattaforme che gestiscono flussi di denaro complessi e multilaterali. “La nostra soluzione ottimizza la gestione dei fondi, consente alle piattaforme di riprendere il controllo sui pagamenti, garantire la sicurezza delle transazioni e automatizzare i pagamenti in uscita”, afferma l’azienda.

Un’infrastruttura affidabile per l’economia digitale

Grazie al sistema di wallet sviluppato da Mangopay, piattaforme come Vinted, ManoMano, Paybyrd, Sorare, Malt, Travelnest e Mobile.de hanno potuto accelerare lo sviluppo, scalare i modelli di business e semplificare le operazioni. Ad oggi, Mangopay ha oltre 250 milioni di utenti finali e ha elaborato più di 110 miliardi di euro in transazioni.

Il report conclude che i wallet in-app, se adeguatamente supportati da infrastrutture flessibili, sicure e conformi alle normative, possono rappresentare un asset strategico per qualsiasi piattaforma che voglia rafforzare il proprio rapporto con l’utenza e innovare i propri servizi di pagamento.