HiPay supporta la crescita dell’e-commerce di GoCamera

La piattaforma e-commerce GoCamera, di proprietà della digital company eSoda, si affiderà alle soluzioni per i pagamenti digitali del Gruppo Fintech HiPay. In questo modo i clienti di GoCamera.it, tipicamente appassionati di fotografia e video, potranno effettuare acquisti online attraverso un processo di pagamento rapido, intuitivo e accessibile da qualsiasi device, con la possibilità di scegliere tra differenti metodi di pagamento internazionali a seconda delle proprie preferenze, tra cui i circuiti American Express, Visa e Mastercard, il pagamento in contanti presso le ricevitorie tramite SisalPay/Mooney e la soluzione di bonifico istantaneo e irrevocabile di MyBank. La partnership tra HiPay ed eSoda si posiziona in un contesto di forte sviluppo dei pagamenti online, in cui l’e-commerce si è dimostrato un canale di vendita determinante per i retailer, specialmente nei periodi di chiusura delle attività, con una crescita del 31% rispetto all’anno precedente. GoCamera rappresenta dei principali punti di riferimento del settore in Italia, con uno shop online che vanta 71.000 clienti, affiancato da una vasta community di più di 330.00.000 appassionati.

“La collaborazione con HiPay rientra nel processo di cambiamento innovativo intrapreso da GoCamera e nell’idea di sviluppo programmata per i prossimi anni. HiPay rappresenta per noi il partner ideale per questa evoluzione, soprattutto per il Go-To-Market Europa previsto entro il 2023. HiPay ci darà la possibilità di inserire i metodi di pagamento preferiti a seconda della nazionalità del nostro cliente e delle sue abitudini – ha evidenziato Riccardo Di Marco, Founder & E-Commerce Manager di GoCamera – “Seguiamo i nostri clienti in ogni passaggio, dall’acquisto dei prodotti al supporto per la produzione di contenuti foto e video, cercando di personalizzare il più possibile l’esperienza all’interno della nostra piattaforma. É quindi molto importante per noi offrire loro un processo di acquisto differenziato e all’avanguardia, caratterizzato dall’intuitività e dalla sicurezza delle tecnologie di HiPay.”

“Abbiamo avuto modo di valutare già nei mesi scorsi come l’e-commerce e le transazioni online abbiano costituito una soluzione decisiva per i retailer in un anno come il 2020, che se da un lato ha subito un forte arresto per quanto riguarda i negozi fisici, dall’altro ha visto uno sviluppo del comparto online senza precedenti. È un ottimo segno che i consumatori abbiano mostrato fiducia crescente verso i pagamenti digitali e siamo lieti di essere al fianco di eSoda per fornire loro l’innovazione tecnologica dei nostri servizi. Integrando le soluzioni di HiPay, eSoda sarà in grado di potenziare la presenza online di GoCamera.it, anche sul mercato estero, offrendo ai suoi clienti un processo di pagamento semplice, rapido” ha aggiunto Paola Trecarichi, General Manager di HiPay Italia.