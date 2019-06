HiPay partecipa al Digital&Payment Summit 2019 - Pagamenti Digitali

Tra gli operatori che parteciperanno alla sedicesima edizione del Digital & Payment Summit, incontro annuale organizzato dall’Associazione prestatori servizi di pagamento (APSP), ci sarà anche HiPay. In particolare la Fintech europea, nel corso dell’appuntamento del 12 giugno parteciperà a una speciale tavola rotonda: Paola Trecarichi, Senior Head di HiPay Italia, illustrerà lo scenario dell’e-commerce e del comparto e-payment. Ribadendo come nel 2019 in tutto lo stivale stia continuando a crescere l’utilizzo dei pagamenti digitali, in concomitanza allo sviluppo del comparto e-commerce.

“ HiPay è lieta di essere parte di un evento di straordinaria importanza per il nostro paese, un momento di confronto sulle tendenze emergenti, le tecnologie più innovative e le nuove regolamentazioni che impattano realmente sull’operatività e il business dei player del settore, come per esempio la PSD2, un argomento caldo su cui c’è ancora tanto da dire. Inoltre, essere presenti come Gruppo Fintech internazionale all’interno della XVI edizione del Digital & Payment Summit è l’occasione per ribadire l’importanza di fare sistema tra imprese e istituzioni per supportare e accompagnare la progressiva digitalizzazione dell’Italia verso standard europei”, ha commentato Trecarichi.