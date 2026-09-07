L’acquisizione di Relish porta Eftsure più vicino all’obiettivo di costruire una piattaforma internazionale capace di controllare l’intero percorso di un pagamento aziendale, dai dati inseriti all’ingresso di un nuovo fornitore fino alla verifica del conto bancario sul quale viene trasferito il denaro.

L’operazione riunisce Eftsure, la francese Sis ID e la statunitense Relish. Il gruppo dichiara ora oltre 4.000 clienti aziendali e più di 600 dipendenti tra Nord America, Europa e Asia-Pacifico.

La piattaforma combinata protegge pagamenti per più di 288 miliardi di dollari l’anno, monitora 11 milioni di fornitori e opera in 190 Paesi e territori. Eftsure sostiene inoltre di poter verificare conti riferibili a circa l’85% della popolazione mondiale che utilizza servizi bancari.

L’acquisizione amplia soprattutto il perimetro tecnologico del gruppo.

Eftsure si concentra sulla verifica indipendente del beneficiario e delle coordinate bancarie prima del pagamento.

Relish lavora invece sui dati dei fornitori e sull’automazione delle fatture.

Sis ID, entrata nel gruppo nel 2025, verifica l’associazione tra identità del soggetto e coordinate bancarie.

Tre funzioni che le imprese hanno tradizionalmente gestito attraverso strumenti e procedure separate.

Dal dato del fornitore al trasferimento del denaro

Relish ha sede negli Stati Uniti e sviluppa strumenti basati sull’intelligenza artificiale per il controllo dei dati dei fornitori, l’automazione dei flussi di lavoro e l’elaborazione delle fatture. La sua tecnologia Data assure interviene nella fase di acquisizione e verifica delle informazioni, mentre Invoice AI automatizza parti del processo di gestione delle fatture.

Eftsure presidia una fase successiva: controlla il beneficiario e le informazioni bancarie utilizzate per eseguire il pagamento. L’integrazione punta quindi a creare un livello comune di verifica sopra sistemi finanziari, strumenti di procurement, contabilità fornitori e tesoreria.

Secondo l’annuncio diffuso il 3 settembre, la piattaforma può collegarsi a più di 35 applicazioni aziendali e finanziarie, tra cui Sap, Coupa, Workday, ServiceNow, Microsoft Dynamics 365 e Oracle NetSuite.

Il gruppo definisce questa combinazione “integrità dei pagamenti”: un modello nel quale la sicurezza non viene applicata soltanto nel momento del trasferimento del denaro, ma parte dalla qualità delle informazioni utilizzate per creare il fornitore, autorizzare la fattura e indicare il conto di destinazione.

Jon Soldan

Jon Soldan, direttore generale di Eftsure, descrive così l’operazione: “Unire i leader dell’integrità dei pagamenti in Asia-Pacifico, Europa e Nord America è una novità assoluta per il mercato: una piattaforma di sicurezza dei pagamenti autenticamente globale. Mentre la finanza diventa sempre più autonoma, flussi di lavoro più veloci non bastano più. Le aziende hanno bisogno di dati affidabili e di una verifica indipendente dietro ogni pagamento. Questa unione unisce questi controlli su scala globale”.

Il peso crescente della qualità dei dati

L’operazione arriva mentre le direzioni finanziarie stanno aumentando il ricorso all’automazione e ai sistemi di intelligenza artificiale. Per questi strumenti, la qualità delle informazioni utilizzate non rappresenta soltanto un problema di efficienza. Un dato errato sul fornitore o sulle coordinate bancarie può propagarsi lungo un processo automatizzato fino all’autorizzazione del pagamento.

Gartner, in una ricerca pubblicata il 17 febbraio 2026 sulle priorità dei responsabili dei dati, indica proprio la scarsa preparazione delle informazioni come uno dei maggiori ostacoli ai progetti di intelligenza artificiale. Secondo la società di ricerca, oltre il 75% delle organizzazioni sta per questo dando priorità agli investimenti per rendere i dati utilizzabili dai sistemi di AI.

Un successivo approfondimento di Gartner del luglio 2026 sottolinea che i dati destinati all’intelligenza artificiale devono essere governati, rappresentativi dell’utilizzo previsto e corredati da informazioni sul loro significato e sulla loro provenienza. La questione diventa ancora più rilevante con gli agenti software capaci di eseguire autonomamente parti di un processo aziendale. (Gartner)

Per Eftsure, Relish e Sis ID il punto di incontro è proprio questo: impedire che informazioni non verificate diventino automaticamente istruzioni finanziarie.

Ryan Walicki, direttore generale di Relish, spiega: “Relish è stata concepita per colmare le lacune nei dati e nei flussi di lavoro che espongono le aziende a rischi finanziari. L’unione con Eftsure associa questa intelligenza a una verifica indipendente dei pagamenti, offrendo ai team finanziari una maggiore fiducia, dall’integrazione dei fornitori alla gestione delle fatture, fino al momento in cui i fondi vengono trasferiti”.

Una piattaforma per controlli oggi separati

Per molte grandi imprese i controlli finanziari restano distribuiti tra applicazioni diverse. Il procurement gestisce l’ingresso del fornitore, i sistemi contabili ricevono e registrano le fatture, la tesoreria effettua i trasferimenti e altri strumenti verificano identità e coordinate bancarie.

Questo modello moltiplica i punti nei quali un dato può essere copiato, modificato oppure approvato. Aumentano anche le interfacce tra sistemi e le procedure che devono essere controllate.

L’impostazione perseguita dal gruppo Eftsure consiste nel creare uno strato di verifica indipendente che accompagni il dato durante le diverse fasi. L’obiettivo dichiarato è offrire una visione comune delle informazioni che determinano il pagamento, dalla registrazione del fornitore al trasferimento finale.

La strategia interessa anche Sis ID. La società francese è entrata nel gruppo Eftsure nel giugno 2025 e oggi costituisce il presidio europeo della piattaforma. Il suo sistema confronta l’identità giuridica del beneficiario con le informazioni bancarie utilizzate per il trasferimento. Il sito di Sis ID conferma l’integrazione della società in Eftsure.

Patrice Bouexel

Patrice Bouexel, ceo di Sis ID Emea e vicepresidente Strategic Operations di Eftsure, collega l’acquisizione di Relish all’espansione geografica del gruppo: “Questa acquisizione segna una pietra miliare strategica fondamentale per Sis ID e per il Gruppo Eftsure. Attraverso Relish, rafforziamo la nostra presenza nel Nord America e potenziamo la nostra capacità di fornire verifiche dei conti bancari affidabili e in tempo reale in tutti i mercati in cui operano i nostri clienti. Dalla nostra fusione con Eftsure nel giugno 2025, la nostra ambizione è rimasta invariata: costruire il principale ecosistema mondiale per la sicurezza dei dati di terze parti. Questa operazione è un’ulteriore dimostrazione concreta di tale obiettivo.”

Oltre 288 miliardi di dollari di pagamenti controllati

La dimensione raggiunta attraverso le acquisizioni consente a Eftsure di presentarsi alle multinazionali con una copertura più ampia. I dati pubblicati dalla società indicano oltre 288 miliardi di dollari di pagamenti protetti ogni anno e 11 milioni di fornitori monitorati.

La società dichiara inoltre che il fatturato ricorrente annuale globale è aumentato del 45% nell’ultimo anno. Le cifre sono state diffuse da Eftsure contestualmente all’acquisizione e sono riportate anche da fonti specializzate che hanno rilanciato l’operazione.

La presenza internazionale assume peso soprattutto per le aziende che utilizzano fornitori, conti bancari e sistemi amministrativi distribuiti tra più Paesi. Un controllo efficace deve poter verificare soggetti che operano con formati bancari, registri societari e procedure differenti.

Relish aggiunge al gruppo una maggiore presenza negli Stati Uniti. Sis ID presidia l’Europa, mentre Eftsure è nata e si è sviluppata nell’area Australia-Nuova Zelanda. Nell’agosto 2026 il gruppo ha esteso inoltre le attività a Singapore, secondo la documentazione diffusa dalla società.

L’IA rende più delicata la verifica a monte

L’integrazione di Relish assume un significato particolare con l’aumento dei processi finanziari gestiti da software autonomi. Un sistema capace di leggere una fattura, riconoscere il fornitore, associare un ordine e preparare un pagamento può ridurre i tempi di lavorazione, ma dipende dalla correttezza delle informazioni che riceve.

Gartner ha ribadito nell’agosto 2026 che i dati destinati agli agenti di IA richiedono controlli specifici. Senza una verifica dell’idoneità delle informazioni utilizzate dagli agenti, le organizzazioni possono ottenere risultati imprevedibili, compreso l’impiego scorretto dei dati.

Nel settore finanziario il problema assume una conseguenza immediata: un errore che entra in un processo automatizzato può trasformarsi in una disposizione di pagamento. La verifica delle informazioni prima che raggiungano quella fase diventa quindi parte del sistema di sicurezza.

La seconda acquisizione nella crescita di Eftsure

Relish rappresenta la seconda operazione di espansione realizzata da Eftsure dopo l’ingresso di Sis ID nel gruppo nel 2025. La società australiana sta costruendo così una presenza che comprende Asia-Pacifico, Europa e Nord America.

Il progetto industriale supera la semplice verifica delle coordinate bancarie. Il gruppo vuole controllare anche la qualità delle informazioni che alimentano i sistemi finanziari e automatizzare parti del processo di fatturazione.

Per le direzioni finanziarie significa concentrare nello stesso ecosistema attività che oggi possono essere distribuite tra procurement, contabilità fornitori, tesoreria e strumenti antifrode. Per Eftsure significa invece spostarsi da un prodotto specializzato nella verifica dei pagamenti verso una piattaforma che presidia una porzione più ampia del ciclo finanziario.

L’efficacia di questa impostazione dipenderà dalla capacità di integrare dati, applicazioni aziendali e controlli bancari in Paesi con infrastrutture differenti. La scala raggiunta con Relish offre al gruppo una base più ampia per farlo: 4.000 aziende clienti, 11 milioni di fornitori monitorati e una presenza dichiarata in 190 Paesi e territori.

Con l’automazione che entra nei processi di approvazione e pagamento, la qualità del dato iniziale acquista lo stesso peso della verifica finale del conto destinatario. È su questa continuità, dalla registrazione del fornitore al trasferimento dei fondi, che Eftsure sta costruendo la propria espansione internazionale.