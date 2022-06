Presentati di recente a Venditalia, IM20 e IM30 sono conformi agli standard EVA, grazie alle porte di comunicazione USB, RS232 e MDB, e rappresentano la soluzione ideale per parking, public transport, petrol, ev-charging e vending machine [...]

Il settore della distribuzione automatica è in rapida crescita. Il cambiamento delle abitudini dei consumatori accelerato dalla pandemia ha mostrato le potenzialità del mondo del self-service. Questa evoluzione si è toccata con mano a Venditalia, la più importante manifestazione internazionale della distribuzione automatica sia per superficie espositiva che per numero di visitatori, tenutasi a Milano dall’11 al 14 maggio.

Tra i principali espositori della manifestazione c’era PAX Italia, subsidiary italiana di PAX Global Technology Ltd, fra i principali vendor di terminali EFT-POS a livello mondiale con oltre 60 milioni di unità installate, presente in oltre 120 paesi. PAX Italia ha partecipato alla fiera esponendo, tra gli altri, i terminali di pagamento dedicati al mondo del vending.

PAX Italia supporta gli operatori e gli integratori del mondo della distribuzione automatica proponendo soluzioni sicure e che possono essere inserite in ogni tipologia di distributore automatico. L’offerta pone piena attenzione anche ai temi fondamentali della connettività e dell’integrazione dei moduli di pagamento. Ultimo, ma non meno importante, i terminali garantiscono efficienza e affidabilità anche in installazioni outdoor.

Due terminali unattended: IM20 e IM30

A Venditalia, PAX ha portato, fra gli altri, i suoi prodotti di punta nel settore dell’unattended, i terminali IM20 e IM30. Conformi agli standard EVA, grazie alle porte di comunicazione USB, RS232 e MDB, i moduli unattended PAX IM20 e PAX IM30 rappresentano la soluzione ideale per parking, public transport, petrol, ev-charging e vending machine. Vediamoli in dettaglio.

PAX IM20

Robusto e resistente, PAX IM20 rappresenta la soluzione ideale per chi è interessato al puro pagamento. Una soluzione all-in-one facilmente integrabile con tutti i kiosk e vending machine, PAX IM20 offre connettività Ethernet e WiFi per garantire connessioni senza limiti ai sistemi centrali, e la possibilità di inserire il PIN sullo schermo touch.

PAX IM20 consente di gestire sia i pagamenti digitali quali NFC, carte contactless, a contatto e banda magnetica che quelli alternativi tramite la fotocamera integrata. A tutto ciò si aggiunge la possibilità di pagamento dei bollettini attraverso la lettura di QR code, semplificando la progettazione del chiosco in un’ottica di ottimizzazione di costi e manutenzione.

PAX IM20 è anche in grado di gestire carte non bancarie come, a titolo d’esempio, carte closed loop.

PAX IM30

PAX IM30 è un touchpoint premium, interattivo e integrabile anch’esso in tutti i chioschi e vending machine, progettato con l’obiettivo di essere il punto centrale su cui costruire il totem e le sue applicazioni di vendita e monitoraggio.

PAX IM30 combina i benefici di Android con la robustezza dei prodotti unattended. Funge da centro operativo del chiosco, potendo pilotare periferiche esterne e permettendo di mostrare ai clienti guide e messaggi pubblicitari direttamente sul suo schermo oppure, grazie alla porta Hdmi, su un display secondario. Grazie a queste caratteristiche PAX IM30 consente di semplificare l’architettura del chiosco eliminando la componente micro-PC.

Attraverso le fotocamere integrate può catturare ogni dettaglio, acquisire immagini e QR code e rendere qualsiasi tipo di pagamento alternativo facile e veloce.

PAX IM30 è anche un sistema di pagamento completo grazie al modulo contactless e a quelli di lettura chip e banda magnetica. Ha la caratteristica unica di inserire il Pin sullo schermo touch e fornisce un ampio set di connettività che include 4G, WiFi e Ethernet, coprendo ogni esigenza e consentendo connessioni alla piattaforma PAXSTORE, compagno di viaggio dei prodotti Android.

Smart City e MaaS sono gli ambienti ideali per il prodotto IM30 che, grazie al sistema operativo Android, alla piattaforma PAXSTORE e alle connettività multiple, diventa il touchpoint ideale non solo per i pagamenti ma anche per i sistemi informativi, di supporto e di marketing da erogare a un cittadino sempre più digitale.

Il prodotto IM30 garantisce una Customer Experience unica e semplice che trasforma il consumatore in un ambassador della qualità dei servizi offerti dalla città smart.

