Pax Italia è la subsidiary italiana di Pax Technology, multinazionale quotata a Honk Kong che opera nel settore dei device di pagamento. La sede operativa di Gessate, vicino a Milano, è il cuore pulsante delle Operations – servizi di personalizzazione software dei terminali, iniezione chiavi di sicurezza bancarie, riparazione e supply chain.

Luca Fejer de Bük, Chief Operating Officer di PAX Italia, in questo video spiega come l’azienda è riuscita a garantire la continuità operativa durante il primo lockdown da Covid-19 e l’attenzione maniacale che ha nel proteggere i prodotti in custodia per assistenza tecnica. Dai doppi muri all’accesso nascosto, per arrivare fino alla tecnologia di rilevazione delle impronte digitali degli operatori che accedono alla Secure Room, quella utilizzata per l’iniezione delle chiavi di sicurezza dei dispositivi POS. Un’operazione, quella della key injection, che per i clienti italiani ed EMEA potrà anche avvenire da remoto, a garanzia della massima sicurezza.