Auriga e Directa insieme per il trading della Banca Sammarinese di investimento - Pagamenti Digitali

La piattaforma web e mobile di Banca Sammarinese di Investimento sarà arricchita da nuove funzioni legate al trading sviluppate congiuntamente da Auriga e Directa. Più precisamente, la piattaforma su cui si basa l’home banking dell’istituto è SimplyBank di Auriga, che permette lo sviluppo di nuove soluzioni con parti terze. In questo modo è stato possibile sviluppare la collaborazione con Directa, integrando una serie di funzionalità legate al trading nella piattaforma esistente, con un’unica interfaccia e un unico login per i clienti della banca.

Con un semplice clic su “Trading” nel menù titoli, i clienti della banca hanno la possibilità di accedere direttamente alla piattaforma per il trading bLite di Directa, direttamente dal loro home banking. Il servizio è anche fruibile via mobile, attraverso browser o app. In questo modo è stato possibile rispondere alle esigenze della Banca Sammarinese di Investimento, che voleva offrire ai propri clienti un servizio con funzionalità oggi disponibili esclusivamente sulle piattaforme professionali.

“Da sempre siamo alla ricerca di soluzioni che possano soddisfare al meglio le esigenze dei nostri clienti. Per questo abbiamo strutturato la nostra offerta e i nostri servizi in modo estremamente flessibile e personalizzabile, restando aperti anche all’integrazione con terze parti – spiega Vincenzo Fiore, CEO di Auriga – . La collaborazione con Directa è un esempio di successo che mostra i vantaggi del nostro approccio in termini di interoperabilità e sviluppo di nuove soluzioni su misura”.