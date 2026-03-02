Nexi amplia la propria rete di servizi dedicati alla Pubblica Amministrazione con il lancio di Nexi Smart PA, una nuova applicazione che consentirà il pagamento degli avvisi pagoPA presso i negozi italiani dotati di SmartPOS. Entro l’estate, gli esercenti potranno scaricare gratuitamente l’app sui propri dispositivi e iniziare ad accettare pagamenti relativi a ticket sanitari, rette scolastiche, bollette di luce e gas, multe, oneri amministrativi e tutti gli altri avvisi collegati alla piattaforma pagoPA.

L’iniziativa rappresenta un passo significativo nel percorso di digitalizzazione del Paese, rafforzando l’infrastruttura dei pagamenti verso la Pubblica Amministrazione e rendendo il sistema ancora più diffuso e accessibile.

Nexi Smart PA: come funziona il servizio

Nexi Smart PA è stata sviluppata per integrarsi direttamente negli SmartPOS già in uso presso migliaia di esercizi commerciali italiani. L’app permetterà di gestire in modo semplice e rapido il pagamento degli avvisi pagoPA, ampliando così la rete fisica di accettazione sul territorio nazionale.

Per i cittadini, questo significa poter saldare i propri avvisi presso il negozio sotto casa, il bar di quartiere o altri esercizi di prossimità, senza doversi necessariamente recare presso sportelli dedicati o utilizzare esclusivamente canali online. Per gli esercenti, invece, l’adozione di Nexi Smart PA rappresenta un’opportunità per offrire un servizio aggiuntivo e attrarre nuova clientela, incrementando il traffico in negozio.

L’app sarà disponibile gratuitamente, favorendo un’ampia diffusione e abbattendo le barriere all’ingresso per i commercianti interessati.

Una rete sempre più capillare sul territorio

Grazie a Nexi Smart PA, la rete di accettazione di pagoPA potrà estendersi a centinaia di migliaia di punti vendita in tutta Italia. Un’espansione che punta a rendere i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione più semplici e vicini alle abitudini quotidiane dei cittadini.

“Le transazioni su pagoPA sono passate da circa 45 milioni del 2019 a circa 450 milioni del 2025, con un incremento di oltre il 6% solo nell’ultimo anno, a dimostrazione di quanto questa infrastruttura sia sempre più centrale per i cittadini – afferma Roberto Catanzaro, Chief Business Officer di Merchant Solutions di Nexi Group – Nexi, in qualità di azienda di sistema, da sempre è impegnata a rendere i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione più semplici, accessibili e diffusi: Smart PA si inserisce in questo percorso”.

L’incremento esponenziale delle transazioni evidenzia la crescente fiducia dei cittadini nei confronti dei pagamenti digitali e l’importanza di un’infrastruttura efficiente e integrata.

L’impatto su cittadini ed esercenti

L’ampliamento dei punti fisici di pagamento porta benefici immediati su più livelli. I cittadini potranno scegliere tra un numero molto più ampio di luoghi in cui effettuare i pagamenti, garantendosi maggiore libertà e flessibilità. La possibilità di pagare una multa o una bolletta mentre si fanno acquisti quotidiani rende l’esperienza più semplice e integrata nella routine.

Dal lato degli esercenti, l’iniziativa si traduce in un servizio a valore aggiunto. Offrire la possibilità di pagare avvisi pagoPA può rappresentare un elemento distintivo rispetto alla concorrenza, oltre a generare un aumento delle visite in negozio e potenziali vendite aggiuntive.

In un contesto in cui la trasformazione digitale sta ridefinendo i modelli di consumo, la collaborazione tra PayTech, Pubblica Amministrazione e commercio di prossimità si conferma strategica.

Un ecosistema già consolidato

Nexi Smart PA si inserisce in un ecosistema di soluzioni che la PayTech ha sviluppato negli ultimi anni sia sui canali fisici sia su quelli digitali. Secondo le stime della società, circa il 55% delle transazioni pagoPA avviene oggi su canali fisici, mentre il restante 45% si realizza online.

Recentemente Nexi ha abilitato il pagamento degli avvisi pagoPA presso le casse di circa 3.000 punti vendita appartenenti a marchi della grande distribuzione organizzata e a distributori di carburante. Inoltre, è stato reso possibile il pagamento dei ticket sanitari in oltre 1.000 farmacie italiane.

Parallelamente, sono stati collegati al sistema pagoPA 750 totem e quasi 8.500 POS presso sportelli della Pubblica Amministrazione, con l’installazione in corso di ulteriori 600 dispositivi per consentire ai gestori di pubblici servizi l’incasso delle bollette sul territorio.

Il ruolo di Nexi sui canali online

Oltre alla presenza capillare nei punti fisici, Nexi riveste un ruolo centrale anche sui canali digitali. In qualità di Payment Service Provider per i pagamenti con carta sui canali proprietari di pagoPA, l’azienda contribuisce a garantire efficienza e sicurezza nelle transazioni online.

I cittadini possono pagare gli avvisi pagoPA direttamente dal sito web di Nexi e, per i titolari di carte Nexi, anche tramite l’app Nexi Pay, integrando così l’esperienza di pagamento all’interno dei propri strumenti digitali abituali.

Questa doppia presenza – fisica e digitale – rafforza la posizione di Nexi come attore di sistema nel processo di modernizzazione dei servizi pubblici.

Le prospettive al 2030

La crescita delle transazioni pagoPA non sembra destinata a rallentare. Secondo le stime di Nexi, l’introduzione di nuovi tributi e l’ampliamento dei casi d’uso potrebbero portare il numero di operazioni a superare i 600 milioni entro il 2030.

“La centralità del nostro ruolo per l’evoluzione dell’ecosistema pagoPA è testimoniata anche dalla nostra piattaforma tecnologica che, da diversi anni, consente agli enti e ai gestori di pubblici servizi di collegarsi al sistema pagoPA – conclude Catanzaro – Proseguiremo a investire in tecnologia e a lavorare su nuovi accordi e nuove soluzioni”.

L’obiettivo è chiaro: accompagnare la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione italiana, rendendo i pagamenti sempre più semplici, accessibili e integrati nella vita quotidiana dei cittadini. Con Nexi Smart PA, la rete si amplia e il processo di digitalizzazione compie un ulteriore passo avanti.