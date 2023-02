Treezor annuncia la nomina di André Gardella nelle vesti di nuovo CEO. Ecco quale ruolo ricoprirà nell’azienda europea di Banking-as-a-Service e finanza integrata.

Treezor nomina il nuovo Ceo: ecco chi è

André Gardella diventa il nuovo CEO di Treezor, la fintech francese che fa parte del Gruppo Société Générale. Si occuperà di diversificare e internazionalizzare Treezor, per continuare a sviluppare la strategia di crescita in Europa.

Il nuovo Ceo è il successore di Didier Lallemand, che potrà totalmente occuparsi del suo ruolo in qualità di Amministratore delegato di Société Générale Ventures.

Carriera

Dopo aver conseguito la laurea in Economia all’Università Bocconi di Milano, nel 1995 André Gardella è entrato nel Gruppo Société Générale, dove ha maturato la sua esperienza professionale.

REPORT Scopri i dati economici del terzo trimestre 2022 per far crescere il tuo business Acquisti/Procurement Amministrazione/Finanza/Controllo

Nel 2002 ha proseguito la sua carriera con l’ingresso nel team di sviluppo della Strategia. Nel 2006 ha rivestito il ruolo di responsabile delle funzioni di supporto e membro del Comitato Esecutivo di Boursorama.

In questo ruolo ha portato a termine l’acquisizione di OnVista in Germania. Nel 2008, dopo il trasferimento a Madrid, è stato promosso presidente e amministratore delegato di Self Trade Bank, una filiale di Boursorama e la Caixa.

Nelle vesti di Direttore Marketing e Vendite di Banco Cacique e Banco Pecunia (2012), due filiali brasiliane orientate al credito al consumo, ha ricevuto la nomina a Amministratore Delegato nel 2015.

Successivamente, nel 2017 ha ottenuto la nomina direttore generale di SKB in Slovenia. Nel 2019 ha assunto il ruolo di responsabile delle Operazioni e della Trasformazione di Société Générale per il retail banking francese. In questo ruolo, ha attivamente contribuito al progetto di fusione con Crédit du Nord.