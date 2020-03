TAS Group entra nel Marketplace di Temenos

TAS Group fa il proprio ingresso nel Marketplace di Temenos, società di riferimento a livello mondiale nella fornitura di sistemi di core banking. Grazie all’accordo la clientela Temenos potrà avvalersi della suite CARD 3.0 IE, la soluzione TAS dedicata all’ambito carte internazionale, in grado di mettere a disposizione una piattaforma flessibile, modulare e scalabile per l’issuing, l’acquiring e il processing di carte fisiche e virtuali, fruibile in modalità on premise oppure in cloud.

In particolare, la suite permette alle banche di gestire in modo intelligente l’intera catena del valore dei propri pagamenti digitali, comprendendo l’emissione di carte fisiche e virtuali, la produzione dei PIN, il processing delle transazioni, l’accettazione di pagamenti Apple e Google e la valorizzazione del patrimonio dati generati dagli analytics delle transazioni.

Temenos Marketplace è nato per aiutare le banche a identificare soluzioni fintech innovative da tutto il mondo e integrarsi con esse per soddisfare al meglio le esigenze dei clienti. Di questo ecosistema fanno parte incubatori, banche e fintech. Un contesto in cui Temenos ha l’importante ruolo di accelerare l’innovazione, offrendo alle nuove soluzioni la visibilità di cui hanno bisogno nei confronti di istituti finanziari di ogni dimensione. L’introduzione della suite di CARD 3.0 IE sul Marketplace consente alle banche di offrire un’esperienza utente completa di pagamento digitale e mobile, sia che si tratti di una challenger-bank alla ricerca di un approccio distributivo rapido e o di un incumbent affermato che cerca di abbracciare la trasformazione digitale.

Un set di open API permette alle banche di progettare e configurare velocemente nuove soluzioni di pagamento digitale, personalizzare nuove customer experience e creare servizi a valore aggiunto. CARD 3.0 IE garantisce funzionalità moderne come mobile banking, conti multipli, multi-valuta, wallet digitali e altro ancora. Per quanto concerne l’acquiring, CARD 3.0 IE consente alle banche di gestire facilmente le proprie reti ATM, i terminali EFT-POS ed e-commerce, gli esercenti, le frodi e le dispute.

“Siamo entusiasti di unirci alla community del MarketPlace di fornitori fintech di Temenos per aiutare le banche a servire meglio i propri clienti. Aggiungendo la nostra piattaforma di punta per i pagamenti digitali all’ecosistema bancario di Temenos, estendiamo ai loro clienti l’accesso a un’offerta completa di prodotti e servizi integrati sotto lo stesso framework. Avendo già interfacciato Temenos Transact in diverse installazioni live in tutto il mondo, siamo certi del successo che avremo nello sviluppare questa eccellente collaborazione” ha commentato Peter Caiazzi, Senior Vice President of Product Development di TAS Group.

