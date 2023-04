Acquisizione: Mitobit entra in TAS

Si tratta della quarta acquisizione per TAS dallo scorso luglio; dopo Astro IT, Krisopea e Nemos, ora, ora si aggiudica una realtà emergente nel campo dell'innovazione e della digitalizzazione tecnologica come fornitore di servizi nel settore informatico [...]

Tempo di acquisizione, Mitobit entra nel gruppo TAS. Il gruppo si è aggiudicato il tech-enabler fondato nel 2014. Specializzato in applicazioni software e servizi, opera in ambito Payments, Banking, Insurance e Fintech. Ecco i termini dell’operazione.

Mitobit entra in TAS

Mitobit è attiva nel campo dell’innovazione e digitalizzazione tecnologica, come fornitore di servizi nel settore informatico. Lo sviluppo di software e la creazione di piattaforme as-a-service sono concentrate nel Finance dei pagamenti e della monetica.

Entriamo a far “parte di una realtà che condivide i nostri stessi valori di innovazione e attenzione al cliente. Siamo certi che, forti delle reciproche competenze, saremo ancora più capaci di investire nello sviluppo di nuovi prodotti per un mercato sempre più sfidante il quale richiede solide basi tecnologiche e professionalità in campo”, commentano Davide Carnevali e Luca Falcon, Amministratori e soci fondatori di Mitobit.

Quarta acquisizione in 10 mesi

Si tratta della quarta acquisizione per TAS dallo scorso luglio. Dopo Astro IT, Krisopea e Nemos, TAS ora si aggiudica Mitobit, una realtà emergente nello scenario italiano del Fintech.

Ad assistere il Gruppo TAS nell’operazione sono stati KPMG quale Advisor finanziario e Lexia Avvocati per gli aspetti legali e giuslavoristici.

L’avvocato Alessandro Diani del network LegalTaxLab per gli aspetti legali e lo Studio Muliari per gli aspetti relativi alla due diligence, tasse e giuslavoristici, hanno invece assistito Mitobit.

“L’obiettivo della nostra politica di acquisizione è potenziare le eccellenze del gruppo TAS per offrire ai nostri clienti soluzioni e servizi completi, integrati e abilitanti a competere in un mercato dei pagamenti sempre più dinamico, dove tecnologia all’avanguardia ed esperienza nel settore sono elementi differenzianti”, conclude Fabio Bravi, Head of M&A, Special Projects and Corporate Developments di TAS.