Insieme alla Federazione Turismo Organizzato (FTO) per assicurare alle agenzie di viaggio un nuovo servizio in grado di ottimizzare qualità e sicurezza delle transazioni online in fase di prenotazioni di viaggi [...]

Nasce Incasso Senza Pensieri Agenzia. Il nuovo servizio di Nexi e FTO (Federazione Turismo Organizzato) semplifica le prenotazioni a distanza di viaggi per le agenzie. Ecco quali vantaggi offre alle agenzie di viaggio la soluzione di pagamento personalizzata.

Incasso Senza Pensieri Agenzia: cos’è

FTO (Federazione Turismo Organizzato) e Nexi hanno siglato un accordo. L’obiettivo è assicurare alle agenzie di viaggio un nuovo servizio per migliorare e rendere più sicure le transazioni online in fase di prenotazioni di viaggi.

Il servizio dell’associazione di Confcommercio di riferimento del turismo organizzato italiano si basa sulla piattaforma XPay di Nexi. Semplifica le prenotazioni di viaggi a distanza introducendo tutti gli strumenti di pagamento. Le agenzie diventano più difendibili in caso di disputa.

“Con questo servizio mettiamo a disposizione delle oltre 8 mila agenzie di viaggio presenti in Italia un’offerta di accettazione dei pagamenti digitali completa e sicura che, inoltre, soddisfa le esigenze del settore perché riduce le dispute e semplifica il pagamento dei servizi in più tranche“, sottolinea Dirk Pinamonti, Head of eCommerce di Nexi.

I vantaggi

Il servizio Incasso Senza Pensieri Agenzia garantisce l’identificazione online dei contraenti e rende trasparenti le clausole contrattuali.

Ciò permette di ridurre le dispute, prevenire malintesi, errori. Ma anche comportamenti opportunistici sia nel caso di prenotazioni gestite direttamente dall’agenzia che a distanza (via sito, telefono, email, sms e WhatsApp).

Inoltre, il servizio è previsto in condizioni agevolate per i soci FTO, a partire dai nuovi clienti Nexi.

“La partnership con Nexi ha un valore strategico (…) per FTO e per il settore del turismo organizzato”, commenta Gabriele Milani, direttore nazionale di FTO: “Le agenzie di viaggio potranno accettare, senza pensieri, le molteplici tipologie di pagamento esistenti e con il sistema del pay-by-link facilitare in sicurezza i pagamenti a distanza”.

Infine “potranno gestire in modo automatizzato l’incasso degli acconti e del saldo e fornire al viaggiatore un’esperienza di acquisto appagante e fruibile in qualsiasi momento della giornata“, aggiunge il direttore nazionale di FTO.

“La vendita di un viaggio comporta per i nostri operatori diverse criticità legate alle frodi, alle contestazioni e al mancato saldo delle pratiche“, conclude Gabriele Milani, “ed è quindi necessario offrire alle agenzie di viaggio e ai viaggiatori sistemi di pagamento sicuri, efficienti, semplici e comodi da utilizzare”.