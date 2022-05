La piattaforma di Juni unisce carte fisiche e virtuali, carte di credito, piattaforme contabili, di analisi e digital advertising, per rendere gli imprenditori in grado di avere una visione olistica di tutte le loro finanze [...]

La fintech Juni esce dalla Beta e rinnova il marchio. Inoltre, aggiunge introduce novità per eCommerce e marketing digitale, a partire dal supporto di tutte le carte virtuali Mastercard in dollari.

Prevede il programma di cashback che permette a Juni di restituire ai clienti 10 milioni di euro nel corso del prossimo anno per favorire la crescita dei marketer e imprenditori.

La fintech Juni rinnova il brand

Juni è il partner finanziario per gli imprenditori dell’eCommerce. In tutto il corso del 2021, l’azienda fintech ha raddoppiato il numero di clienti e le spese pagate con carta di credito.

Nell’arco dell’intero anno, il suo team ha registrato un incremento del 644%. A meno di un anno dal debutto della sua piattaforma, è uscita dalla fase beta introducendo nuove funzionalità e integrazioni di prodotto.

Inoltre rinnova il brand rinnovato, in attesa di ampliare la sua offerta in tutta Europa. Il programma di cashback su tutte le spese ha permesso a Juni di ripagare oltre un milione di euro e ha l’ambizione di restituire ai clienti 10 milioni di euro nel prossimo anno per aiutarli a crescere ulteriormente.

Le novità nell’eCommerce e digital marketing

La piattaforma di Juni unisce carte fisiche e virtuali, carte di credito, piattaforme contabili, di analisi e digital advertising. L’obiettivo è di rendere gli imprenditori in grado di avere una visione olistica di tutte le loro finanze.

Secondo Statista, le vendite del canale eCommerce si attesteranno a quota 7,4 trilioni di dollari entro il 2025, dunque le aziende hanno l’esigenza di disporre di una soluzione su misura che consenta alle imprese di crescere.

Infatti Juni rafforza la propria offerta con una serie di novità:

supporto di tutte le carte virtuali Mastercard in dollari di cui i marketer hanno necessità;

di cui i marketer hanno necessità; l’integrazione con Google Ads ;

; la campagna marketing Bye Bye Bank ;

; l’integrazione con oltre 2000 tra banche e gateway di pagamento.

Oltre a GBP ed Euro, l’azienda lancia conti e carte in USD, in modo che gli imprenditori dell’eCommerce e marketer possano ottimizzare i propri investimenti, a partire da tutte le carte virtuali Mastercard in dollari di cui hanno bisogno.

La nuova integrazione con Google Ads offre un’esperienza fluida che produrrà risparmi di tempo e fatica. Gli utenti potranno ottenere in real time approfondimenti sul monitoraggio delle spese in Google Ads, oltre ad estrarre in automatico le fatture della linea di credito e a generare e abbinare le ricevute per i pagamenti soglia.

Il nuovo marchio ha un’identità visiva forte, come il nuovo sito web, logo e la selezione dei colori sottolineano l’identità del brand Juni che sta lanciando “Bye Bye Bank”, una campagna creativa – che si articola in una serie di spot pubblicitari e uscite di grande impatto nella stampa in Europa.

L’integrazione con oltre 2000 tra banche, gateway di pagamento, software di contabilità online e reti pubblicitarie per consentire alle aziende di ottenere una visione olistica all’interno della propria piattaforma. In Italia, Juni integra nella sua piattaforma player quali Fineco, Intesa Sanpaolo, Unicredit e altre 116 banche locali.