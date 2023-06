La partnership fra Hokodo e Mangopay permette di offrire la migliore soluzione per le piattaforme B2b

Partnership fra Hokodo e Mangopay

La partnership strategica che rende disponibili le soluzioni di Hokodo alle piattaforme B2b di Mangopay.

La collaborazione permetterà ai marketplace B2b di accelerare la propria crescita, scalando la propria capacità di pagamento.

Il rafforzamento delle capacità dell’infrastruttura di pagamento di Mangopay con Hokodo offrirà aiuto agli operatori B2b a favorire la crescita globale dei marketplace.

WHITEPAPER Come automatizzare la gestione dei documenti con strumenti digitali, intelligenti e interattivi? Acquisti/Procurement Digitalizzazione dei documenti

La combinazione di soluzioni e competenze permette alle due aziende di fornire un’offerta di pagamento completa e flussi di pagamento ottimizzati per i marketplace B2b. Le partnership fanno circolare agevolmente fondi. Si spazia dalla concessione delle condizioni di credito e riscossione dei pagamenti fino all’erogazione dei fondi ai venditori e alle commissioni del marketplace.

“Il successo di un marketplace si basa in parte sul fatto di offrire ad acquirenti e venditori un’esperienza di pagamento che non possono replicare al di fuori della piattaforma. I buyer si aspettano termini di pagamento, mentre i fornitori vogliono essere pagati in anticipo”, commenta Raphael Caruso, Director of Strategic Projects & Partnerships di Hokodo.

“Gli stessi operatori del marketplace hanno bisogno di accedere ai loro fondi il prima possibile per evitare di incorrere in problematiche legate al capitale circolante. Insieme, le soluzioni complementari di Mangopay e Hokodo soddisfano le esigenze di ciascuna parte”.

I marketplace nello scenario dell’eCommerce B2b

I marketplace si diffondono sempre più nello scenario dell’eCommerce B2b. Oggi esistono migliaia di marketplace specifici di settore. Mettono in contatto i fornitori con i buyer di tutto il mondo.

I grossi fornitori e altri merchant stanno dunque capitalizzando il fenomeno. Il 75% sta adottando strategie che prevedono l’implementazione di marketplace.

Entro il 2025 l’80% delle transazioni B2B avverrà online. Un’esperienza di pagamento online efficace è una priorità per i buyer B2B.

“Le aziende devono muoversi rapidamente per stare al passo con l’evoluzione delle preferenze dei consumatori al fine di favorire un aumento delle conversioni”, conclude Luke Trayfoot, Chief Revenue Officer di Mangopay: “Per dieci anni, Hokodo è stata una soluzione potente per le aziende volte a raggiungere nuovi clienti e stimolare la crescita. Gli utenti di Mangopay possono ora iniziare ad accettare pagamenti con Hokodo in pochi minuti e fornire una migliore esperienza di pagamento in grado di garantire maggiori conversioni“.