L’eCommerce in Italia nel 2023 vede il numero dei consumatori abituali rimanere costante anche nel post-pandemia.

Lo riporta una ricerca di idealo che delinea l’identikit del nuovo consumatore digitale italiano, dei suoi interessi e di come affronta l’inflazione.

L’eCommerce 2023 in cifre

Secondo un report, otto italiani su 10 acquistano online una volta al mese. In particolare, il 61% degli intervistati compra online almeno una volta al mese, ma il 24% con frequenza settimanale.

A livello demografico, le donne scavalcano gli uomini. L’80% delle donne ha comprato via eCommerce nell’ultimo mese (contro il 78% degli uomini).

Più dedita agli acquisti digitali è la fascia di età tra i 35 e i 44 anni. Oltre l’86% di loro ha comprato online nell’ultimo mese. Seguono 44-55enni (85%), i 25-34enni (76%), gli Over 55 (75%) ed infine i giovanissimi tra i 16 e i 24 anni (65%).

Cosa comprano online gli italiani e qual è l’effetto dell’inflazione

Nel corso dell’ultimo trimestre, il 43% degli utenti online ha comprato un prodotto di elettronica. Sul podio spiccano anche il settore moda, abbigliamento e accessori (41%) e quello delle scarpe e sneakers (33%).

Seguono a ruota il settore bellezza & profumi (32%), giocattoli & gaming (26%), medicine e prodotti per la salute (25%) e food & beverage (21%).

Il settore online che più attrae l’universo maschile è quello dell’elettronica (53%), quindi scarpe & sneakers (32%) e moda & accessori (32%). Il mondo femminile, invece, preferisce moda e accessori (52%), bellezza e profumi (46%) e scarpe e sneakers (34%).

L’elettronica di consumo è anche la categoria più gettonata dai 25 anni in su. La moda e gli accessori catalizzano invece l’interesse degli under 24.

L’inflazione ha aggredito anche l’eCommerce. Il 60% delle tipologie di prodotto ha subito un rialzo del prezzo l’scorso anno. Nel 2022 circa 1.200 categorie su 2.000 hanno registrato un costo medio più alto.

“I dati del nostro nuovo white paper ci consentono di confermare come il passaggio dallo shopping offline a quello online non sia effettivamente stato un fenomeno passeggero dovuto alla pandemia di COVID-19. Ciò nonostante – causa caro vita – gli utenti sono sempre più attenti ai prezzi e in alcuni casi tendono a tagliare le spese non necessarie o a ridurre la frequenza dei propri acquisti”, commenta Dumitru Baltatescu, Country Manager di idealo in Italia: “Per questa ragione è sempre più essenziale fornire loro tutti i dettagli relativi a un prodotto, affinché possano compiere una decisione di acquisto informata, trasparente e pressoché immediata”.