Secondo una ricerca di Payplug, il cashless si diffonde sempre più nell’eCommerce. Nel 2022 i pagamenti digitali online sono aumentati del 90%.

Ecco le tendenze di mercato emerse dall’ottava edizione dell’eCommerce HUB.

Cashless: nel 2022 dominano le transazioni online

Il digitale orienta sempre più le abitudini di acquisto degli italiani: cashless, anche nell’eCommerce. Lo riporta l’ottava edizione dell’eCommerce HUB di Payplug, uno degli appuntamenti di riferimento per il mondo dello shopping online.

Secondo la ricerca, nel 2022 l’eCommerce ha registrato un incremento del 14%, per attestarsi a quota 45,9 miliardi di euro. Nel corso degli ultimi 12 mesi, inoltre, l’utilizzo di pagamenti innovativi è aumentato del 90%.

Anche nel 2023 si prevede che l’86% degli italiani usi un metodo di pagamento digitale: pagamenti account to account, carte digitali e servizi di pagamento istantaneo.

Le tendenze

Nel mercato dei pagamenti le tendenze da seguire prevedono soluzioni all in one, esperienze mobile-friendly e responsive, un percorso di acquisto fluido. Il cashless si diffonde nell’eCommerce, ma non solo.

Infatti, fra le principali cause di abbandono del carrello vi sono proprio la mancanza del metodo di pagamento preferito (9%), un’esperienza di pagamento troppo lunga o farraginosa (26%) e la mancanza di sicurezza al momento di inserire i propri dati bancari (17%). I commercianti devono dunque andare incontro alle necessità espresse dai consumatori, adottando un’interfaccia semplice e responsive fino alla scelta di una soluzione personalizzabile e affidabile.

“Il settore dei pagamenti digitali in Italia è in rapida evoluzione, dunque è fondamentale per gli e-commerce conoscere le nuove esigenze dei consumatori in termini di modalità di acquisto e di pagamento”, commenta Mirella Bengio, Country Manager Italia di Payplug. “In questo contesto, le soluzioni di Payplug sono pensate proprio per aiutare esercenti, e-merchant e attori del mondo Fintech a rimanere al passo con i trend emergenti, garantendo semplicità, performance e conversione”.