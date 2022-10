Banca Credinvest ha scelto l’autenticazione a due fattori (2FA) di Futurae per il banking online.

La banca svizzera indipendente punta a garantire un’esperienza di login sicura, senza interruzioni e flessibile.

L’autenticazione a due fattori di Futurae

Banca Credinvest, presente a Lugano e Zurigo, offre servizi per gestire investimenti e banking online sia a clienti privati che istituzionali.

Grazie a Futurae Technologies, esperti svizzeri nell’ambito della sicurezza informatica, Banca Credinvest alza l’asticella della cybersecurity e l’usabilità del banking online.

La scelta dell’autenticazione a due fattori (2FA) di Futurae per il banking online consentirà alla banca elvetica di fornire un’esperienza di login semplice, sicura e versatile.

La piattaforma di autenticazione di Futurae rende sicure le interazioni dei clienti via web, app e IoT. I clienti possono sfruttare i vari metodi di autenticazione di Futurae in maniera flessibile e modulare. Inoltre, le aziende alzano il livello della sicurezza e tutelano la privacy dei propri utenti. Anche in scenari IT complessi, la piattaforma assicura al cliente un’esperienza fluida, una soluzione in grado di rilevare frodi in tempo reale e prevenire le frodi stesse.

La nuova app di Banca Credinvest

I clienti di Banca Credinvest possono usare anche una nuova app di banking online che promette di blindare i loro dati ed account da accessi non autorizzati.

L’app sostituisce gli hardware token e offre benefici, tra cui spiccano una migliore sicurezza contro furti, data breach e attacchi di tipologia man-in-the-middle.

Inoltre, Banca Credinvest non richiede la gestione e il mantenimento degli hardware token, facili da perdere. L’integrazione di Futurae apre ai clienti un processo di registrazione facile ed un’esperienza di login immediata.

“Oltre alla massima sicurezza, protezione dei dati e facilità d’utilizzo, siamo stati molto soddisfatti dell’integrazione avvenuta in sole due settimane”, commenta Massimo Bertini-Morini, COO di Banca Credinvest.