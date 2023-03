Worldline porta le aziende nel Metaverso

Worldline Shopping Mall è il programma white-label dell'azienda, per agevolare l'ingresso nel Metaverso di banche, esercenti e fornitori di servizi. Sarà un nuovo canale di commercio al dettaglio, a fianco di POS ed eCommerce. Ecco come funziona [...]

Worldline apre alle aziende le porte del Metaverso. L’obiettivo è creare un’esperienza innovativa per i clienti. Ecco come.

Worldline traghetta le aziende nel Metaverso

Si chiama Worldline Shopping Mall su Decentraland l’iniziativa di Worldline per semplificare alle aziende l’ingresso nel Metaverso. Banche, esercenti e fornitori di servizi hanno aperto i primi nove negozi nel mondo virtuale.

I pionieri sono la banca diretta tedesca Consorsbank, un hotel di lusso svizzero, The Chedi Andermatt e Naked Life, brand di liquori analcolici australiano.

L’azienda ha messo a punto una soluzione white-label, per consentire alle aziende, non ancora presenti nel Metaverso, di realizzare la propria presenza nel Web 3.0 in modo facile e modulabile.

Le aziende possono così prepararsi e fare un’esperienza in anteprima, testando la reazione della propria clientela, oltre al potenziale del Metaverso.

Questa soluzione white-label è ideale per tutte le aziende che cercano una strategia di vendita nel Metaverso e un modo conveniente per farsi largo in questo nuovo mondo. Worldline le supporta e le accompagna in questa nuova frontiera dell’eCommerce.

Come funziona

Il pacchetto iniziale presenta numerose funzioni utili per i nuovi fruitori, compresa la tecnologia di pagamento Worldline, con o senza criptovalute, oltre a un servizio mirato di advertising.

Pacchetti aggiuntivi opzionali riguardano pubblicità mirata, prodotti phygital e la realtà aumentata. Agevolano il raggiungimento di maggiore visibilità. Per i pacchetti aggiuntivi Worldline vanta partnership con 42Meta (target advertising), Metyis (phygital product) e Threedium (augmented reality, AR).

Il mercato del Metaverso

Secondo McKinsey, il volume di mercato globale del Metaverso supererà la soglia dei 2-2,6 triliardi di dollari entro il 2030.

In futuro, il Metaverso rappresenterà un nuovo canale di commercio al dettaglio, a fianco di POS e eCommerce.

“Crediamo che il Metaverso, insieme ai punti vendita fisici e all’e-commerce, sia il canale di vendita del futuro. La decisione di aprire il Worldline Shopping Mall riflette questa visione. In particolare, per i marchi più noti, il nostro centro commerciale virtuale offre un presupposto ideale per avventurarsi nel Metaverso a costi contenuti”, commenta Sascha Münger, Metaverse Expert di Worldline.