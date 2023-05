Worldline pay by link, la soluzione dematerializzata

In occasione del Netcomm Forum 2023, Worldline ha svelato il suo pay by link, ClicPay e Conversational Commerce via WhatsApp.

Ecco le soluzioni omnicanale e dematerializzate per dare addio al POS fisico.

Addio al POS fisico secondo Worldline

I nuovi prodotti puntano a rinnovare l’esperienza cliente nei pagamenti, a favore di un addio graduale del POS fisico per soluzioni omnicanale e dematerializzate.

Tra queste siccano soluzioni volte alla trasformazione degli smartphone in autentici Pos (come il ClicPay) oppure il Conversational Commerce che permette di processare i pagamenti tramite WhatsApp.

ClicPay e Conversational Commerce via WhatsApp

Worldline Merchant Services Italia, la gamma di business rivolta alle aziende e commercianti, si è consolidata in Italia acquisendo Axepta Italia a inizio 2022 e poi le attività di merchant acquiring di Banco Desio.

Le soluzioni omnicanale e dematerializzate di Worldline sono modulabili e personalizzabili.

Worldline ha svelato Conversational Commerce via WhatsApp, che sfrutta un canale “sociale” come l’app di messaggistica consentendo di acquistare senza dover uscire dall’applicazione.

Il cliente scrive un messaggio all’azienda in grado di automatizzare il sistema di vendita direttamente nella chat, permettendo di scegliere i prodotti tramite un catalogo online. Una volta confermato l’ordine, il cliente effettua l’accesso alla modalità di pagamento senza passare dall’eCommerce.

ClicPay è invece la soluzione pay by link di Worldline, che permette anche di rateizzare i pagamenti. Offre dunque un valore aggiunto ai clienti per completare il pagamento in maniera comoda da casa, cliccando su un link inviato via mail o SMS.

Il portfolio di Worldline

I nuovi servizi vanno ad affiancare e a completare il portafoglio di Worldline:

TOM (Tap On Mobile) : basata su un’appp Android, per consentire a tutti i merchant di accettare i pagamenti via smartphone o tablet con un solo tocco, trasformando quindi il dispositivo in un terminale POS;

: basata su un’appp Android, per consentire a tutti i merchant di accettare i pagamenti via smartphone o tablet con un solo tocco, trasformando quindi il dispositivo in un terminale POS; Clic & Collect : la soluzione omnichannel per pagare gli ordini online ed effettuare il ritiro della merce in store, pagando tramite il nuovo terminale YUMI, che sfrutta la biometria per riconoscere il volto e il palmo della mano, autorizzando così i pagamenti;

: la soluzione per pagare gli ordini online ed effettuare il ritiro della merce in store, pagando tramite il nuovo terminale YUMI, che sfrutta la biometria per riconoscere il volto e il palmo della mano, autorizzando così i pagamenti; pHey !: la soluzione per migliorare l’esperienza di acquisto online che consente un checkout rapido ed efficace sui siti eCommerce e in App;

!: la soluzione per migliorare l’esperienza di acquisto online che consente un checkout rapido ed efficace sui siti eCommerce e in App; Live Shopping : la possibilità di comprare i prodotti mostrati nelle live da app o sito eCommerce in pochi click, per ordinare e pagare i prodotti scelti via link (l’esercente gestisce la relazione con il cliente in diretta, anche via instant messaging o live poll);

: la possibilità di comprare i prodotti mostrati nelle live da app o sito eCommerce in pochi click, per ordinare e pagare i prodotti scelti via link (l’esercente gestisce la relazione con il cliente in diretta, anche via instant messaging o live poll); Metaverse: ideata per l’universo del Web 3.0 con l, permette di immergersi in un’esperienza virtuale a 360° attraverso un percorso integrato nei negozi del futuro.