Pagare con gli occhiali: ecco il primo pagamento al mondo con smart glasses

Alipay+, la piattaforma globale di pagamenti digitali sviluppata da Ant International, ha annunciato una nuova soluzione: la possibilità di effettuare pagamenti tramite smart glasses. In collaborazione con Meizu, azienda leader nella realtà aumentata, è stata completata a Hong Kong la prima transazione al mondo con un e-wallet, AlipayHK, utilizzando gli occhiali Meizu StarV Snap.

Questa innovazione segna un importante passo avanti nell’integrazione tra wearables e servizi finanziari, aprendo la strada a nuovi scenari di utilizzo per gli utenti e nuove opportunità di crescita per merchant e provider di wallet digitali.

Smart glasses Alipay+ e Meizu: tecnologia vocale e scansione ottica al servizio dei pagamenti

Grazie alle tecnologie di riconoscimento e autenticazione vocale di Alipay+, gli utenti possono effettuare pagamenti semplicemente impartendo comandi vocali o scansionando codici QR direttamente dagli occhiali. Gli smart glasses di Meizu sono dotati di avanzate funzionalità AI, tra cui una fotocamera per la scansione dei codici e un sistema di acquisizione della voce ottimizzato.

La nuova funzione verrà estesa nel 2025 anche agli altri e-wallet internazionali integrati nella rete Alipay+, a seguito del completamento dell’integrazione della suite tecnologica aggiornata per smart glasses.

Un ecosistema globale in continua evoluzione

Alipay+ collega attualmente oltre 1,7 miliardi di account utente su 36 e-wallet globali, sistemi QR nazionali e app bancarie, con una rete di oltre 100 milioni di merchant in più di 70 mercati. Con un’unica integrazione, i partner possono accedere a un set completo di strumenti per ottimizzare l’engagement e far crescere il proprio business.

Oltre ai pagamenti tramite smart glasses, Alipay+ continua a innovare con soluzioni come il pagamento contactless NFC basato su QR code e carte, e con il supporto all’AI agentica, grazie al GenAI Cockpit, una piattaforma AI-as-a-Service per le fintech.

Una nuova generazione di dispositivi personali

“La funzione di pagamento offline degli smart glasses lanciata da Meizu e Alipay+ ha stabilito un nuovo punto di riferimento tecnologico per il settore,” ha dichiarato Peng Guo, general manager della divisione XR di Meizu. “L’innovazione ha aumentato l’attrattiva e la praticità degli occhiali smart, contribuendo allo sviluppo dell’intero comparto AR.”

Dello stesso avviso anche Jiangming Yang, Chief Innovation Officer di Ant International, che ha affermato: “Collaborare con un leader del settore come Meizu ci ha permesso di trasformare gli occhiali smart in un vero e proprio dispositivo personale di nuova generazione, alla stregua di uno smartphone. Siamo pronti a supportare nuovi partner nell’integrazione con l’ecosistema globale di Alipay+.”

Verso nuovi scenari d’uso per il retail e i servizi

L’introduzione del pagamento tramite smart glasses apre la porta a esperienze d’acquisto più fluide, immediate e immersive, in contesti sempre più omnicanale. Per i merchant, significa poter intercettare i clienti in movimento, nei luoghi fisici, con la semplicità di un gesto vocale o visivo.

In prospettiva, questa innovazione potrebbe trovare applicazioni anche nei settori del turismo, della mobilità urbana, degli eventi dal vivo e del gaming, trasformando gli occhiali AR in veri e propri hub di pagamento personale, sempre a portata di sguardo.