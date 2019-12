Como smart city: l’app di ASF Autolinee per l’acquisto dei biglietti

Claudia Costa

L’e-ticketing arriva anche per ASF Autolinee, società che svolge servizio di trasporto pubblico passeggeri a Como e Provincia semrpe più in chiave Smart City. Da oggi sarà possibile acquistare i titoli di viaggio dall’applicazione mobile “Arriva MyPay”. Disponibile su Play Store e App Store, consente l’acquisto di biglietti con Carta di Credito o Satispay che una volta saliti sul mezzo, andranno convalidati direttamente dall’app.

“Questo è un primo passo – ha dichiarato Valentina Astori, Amministratore Delegato di ASF Autolinee – verso la dematerializzazione dei titoli di viaggio. Il nostro obiettivo è di rendere sempre più semplice e pratico spostarsi tutti i giorni con i mezzi pubblici sia per i nostri utenti che per tutti i turisti che vengono in visita sul lago. Grazie all’e-ticketing sarà possibile acquistare il proprio titolo di viaggio con maggiore facilità e comodità, in qualsiasi luogo e momento, potendo usufruire di un servizio sempre a portata di mano, accessibile e utilizzabile in ogni momento”.