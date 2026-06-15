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myPOS Go 2: il POS portatile da 29 euro per incassi immediati e senza canone

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myPOS punta sulle attività che cercano un POS economico e senza canoni con il lancio di myPOS Go 2. Il terminale portatile costa 29 euro più IVA, include SIM dati gratuita e Wi-Fi, e consente di ricevere gli incassi in pochi secondi direttamente sul conto aziendale myPOS.

Pubblicato il 15 giu 2026
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MyPos Go 2
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myPOS Go 2 in 3 punti chiave

  • Terminale portatile myPOS Go 2 a 29€+IVA, senza canoni mensili, con connettività integrata (SIM dati gratuita, 3G/4G e Wi-Fi) per pagamenti in mobilità.
  • Accetta Visa, Mastercard, Maestro, American Express, Apple Pay, Google Pay; pagamenti contactless, Chip & PIN, QR, ricevute via SMS/email, multi-operatore e gestione mance.
  • Modello tariffario pay-as-you-go, proposte per chi supera 10.000€/mese e accredito istantaneo; confezione con carta Business Mastercard, caricatore e guida.
Riassunto generato con AI

MyPOS Go 2 è l’offerta che permette a piccole attività, professionisti ed esercenti di accettare pagamenti elettronici. Il terminale portatile è disponibile al prezzo di 29 euro più IVA e si distingue per l’assenza di canoni mensili, la connettività integrata e l’accredito immediato delle somme incassate.

L’offerta di myPOS è pensata per chi lavora in mobilità e ha bisogno di un dispositivo autonomo, pronto all’uso senza collegamenti a smartphone o altri terminali. myPOS offre diversi pacchetti per assecondare le esigenze di tutti.

Attiva myPOS Go 2

myPOS Go 2: caratteristiche e vantaggi dell’offerta

Il cuore dell’offerta è myPOS Go 2, un POS portatile autonomo che integra una SIM dati gratuita con connessione 3G/4G e supporto Wi-Fi. Questo permette di accettare pagamenti praticamente ovunque, senza dipendere dalla connessione dello smartphone.

Tra le principali funzionalità disponibili garantite da myPOS:

  • accettazione di carte Visa, Mastercard, Maestro e American Express;
  • supporto ai wallet digitali come Apple Pay e Google Pay;
  • pagamenti contactless, Chip & PIN e QR;
  • invio di ricevute digitali tramite SMS o email;
  • modalità multi-operatore per monitorare le performance del personale;
  • gestione delle mance direttamente dal terminale.

Un altro elemento distintivo è l’accredito istantaneo. Gli incassi vengono trasferiti sul conto aziendale myPOS in pochi secondi, consentendo all’esercente di avere accesso immediato alla liquidità.

Cosa include la confezione

Acquistando questa soluzione dell’azienda, gli utenti ricevono:

  • terminale POS;
  • carta Business Mastercard gratuita;
  • caricatore e cavo;
  • guida all’uso;
  • materiali espositivi per il punto vendita.

Costi, commissioni e piano tariffario di myPOS Go 2

Uno dei punti di forza dell’offerta di myPOS è la struttura dei costi. Non sono previsti canoni mensili e il modello tariffario base è pay-as-you-go.

VoceDettaglio
Prezzo29 € + IVA
Canone mensile0 €
CommissioniDa 1,20% per transazione
Accredito fondiImmediato
SIM datiInclusa
Carta Business MastercardInclusa
Conto aziendale myPOSIncluso

Per le attività che superano i 10.000 euro di fatturato mensile tramite carte è disponibile una proposta personalizzata con condizioni dedicate.

Confronto tra le soluzioni POS myPOS

Oltre a Go 2, l’azienda propone altre soluzioni per esigenze differenti.

ModelloPrezzo IVA esclusaCaratteristiche principali
myPOS Glass0 €Pagamenti direttamente da smartphone Android
myPOS Go 229 €POS autonomo con SIM gratuita e Wi-Fi
myPOS Go Combo99 €POS con base di ricarica e stampante
myPOS Ultra179 €Terminale Android con touchscreen e stampante integrata

A chi si rivolge myPOS Go 2

La soluzione è particolarmente adatta a:

  • professionisti;
  • commercianti ambulanti;
  • artigiani;
  • operatori del settore food;
  • attività che partecipano a eventi e fiere;
  • piccole imprese che vogliono contenere i costi fissi.

Grazie al peso di circa 180 grammi e all’autonomia della batteria per un’intera giornata lavorativa, il dispositivo punta a offrire praticità e mobilità senza rinunciare alle principali funzioni di incasso digitale.

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Patrizia Chimera

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