MyPOS Go 2 è l’offerta che permette a piccole attività, professionisti ed esercenti di accettare pagamenti elettronici. Il terminale portatile è disponibile al prezzo di 29 euro più IVA e si distingue per l’assenza di canoni mensili, la connettività integrata e l’accredito immediato delle somme incassate.

L’offerta di myPOS è pensata per chi lavora in mobilità e ha bisogno di un dispositivo autonomo, pronto all’uso senza collegamenti a smartphone o altri terminali. myPOS offre diversi pacchetti per assecondare le esigenze di tutti.

myPOS Go 2: caratteristiche e vantaggi dell’offerta

Il cuore dell’offerta è myPOS Go 2, un POS portatile autonomo che integra una SIM dati gratuita con connessione 3G/4G e supporto Wi-Fi. Questo permette di accettare pagamenti praticamente ovunque, senza dipendere dalla connessione dello smartphone.

Tra le principali funzionalità disponibili garantite da myPOS:

accettazione di carte Visa, Mastercard, Maestro e American Express;

supporto ai wallet digitali come Apple Pay e Google Pay;

pagamenti contactless, Chip & PIN e QR;

invio di ricevute digitali tramite SMS o email;

modalità multi-operatore per monitorare le performance del personale;

gestione delle mance direttamente dal terminale.

Un altro elemento distintivo è l’accredito istantaneo. Gli incassi vengono trasferiti sul conto aziendale myPOS in pochi secondi, consentendo all’esercente di avere accesso immediato alla liquidità.

Cosa include la confezione

Acquistando questa soluzione dell’azienda, gli utenti ricevono:

terminale POS;

carta Business Mastercard gratuita;

caricatore e cavo;

guida all’uso;

materiali espositivi per il punto vendita.

Costi, commissioni e piano tariffario di myPOS Go 2

Uno dei punti di forza dell’offerta di myPOS è la struttura dei costi. Non sono previsti canoni mensili e il modello tariffario base è pay-as-you-go.

Voce Dettaglio Prezzo 29 € + IVA Canone mensile 0 € Commissioni Da 1,20% per transazione Accredito fondi Immediato SIM dati Inclusa Carta Business Mastercard Inclusa Conto aziendale myPOS Incluso

Per le attività che superano i 10.000 euro di fatturato mensile tramite carte è disponibile una proposta personalizzata con condizioni dedicate.

Confronto tra le soluzioni POS myPOS

Oltre a Go 2, l’azienda propone altre soluzioni per esigenze differenti.

Modello Prezzo IVA esclusa Caratteristiche principali myPOS Glass 0 € Pagamenti direttamente da smartphone Android myPOS Go 2 29 € POS autonomo con SIM gratuita e Wi-Fi myPOS Go Combo 99 € POS con base di ricarica e stampante myPOS Ultra 179 € Terminale Android con touchscreen e stampante integrata

A chi si rivolge myPOS Go 2

La soluzione è particolarmente adatta a:

professionisti;

commercianti ambulanti;

artigiani;

operatori del settore food;

attività che partecipano a eventi e fiere;

piccole imprese che vogliono contenere i costi fissi.

Grazie al peso di circa 180 grammi e all’autonomia della batteria per un’intera giornata lavorativa, il dispositivo punta a offrire praticità e mobilità senza rinunciare alle principali funzioni di incasso digitale.