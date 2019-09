TAS Group è tra i primi 100 al mondo della classifica IDC FinTech 2019

Importante conferma per il gruppo Fintech italiano TAS, che compare tra i primi 100 nomi della classifica IDC FinTech 2019, il ranking di providers nell’industria dei servizi finanziari, che mette in fila i fornitori globali di tecnologia per la finanza. Per il gruppo, specializzato in soluzioni innovative nei sistemi di gestione delle carte, messaggistica finanziaria e mercati dei capitali, si tratta dell’undicesima inclusione consecutiva nella classica stilata da IDC. TAS Group serve le più importanti banche commerciali e centrali in Italia ed Europa, i maggiori centri di servizi finanziari e alcuni tra i principali global broker dealer presenti nella classifica Fortune Global 500.

Nel primo semestre 2019 i ricavi core del gruppo sono riusltati crescita del 16,7%, prevalentemente grazie agli investimenti effettuati sul nuovo offering, concepito in ottica open e con standard tecnologici di avanguardia. Per il futuro l’obiettivo è di continuare ad investire in innovazione (prodotti e processi) per migliorare ulteriormente il posizionamento di mercato della società, sia in Italia che all’estero.