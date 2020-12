Soldo a supporto dei CFO con maggiore visibilità e controllo delle spese aziendali

I nuovi flussi di lavoro agili e digitali offuscano la visibilità sulle spese, così Soldo coglie l'occasione per lanciare una nuova identità di brand consolidando il suo ruolo in termini di automatizzazione della gestione delle spese aziendali [...]

Il 72% dei CFO (Chief Financial Officer) europei e l’82% di quelli italiani manifesta insofferenza nell’adeguarsi ai nuovi ambienti di lavoro virtuali, completi o parziali che siano, tanto che oltre il 50% in Italia e il 58% in UK delle imprese è incerta riguardo l’ammontare del proprio capitale circolante e quindi dell’andamento di costi e ricavi durante la pandemia. Secondo il 63% (61% Italia) dei professionisti della finanza, lo stress legato ad attività quotidiane a bassa produttività, come le riconciliazioni di fatture e scontrini, impedisce un vero focus su questioni strategiche. La metà dei direttori finanziari – tra il 41% dell’Italia e il 54% del Regno Unito – dichiara di avere un capitale circolante così basso che la perdita di ricevute e scontrini “può essere una minaccia alla stabilità delle imprese”.

Frutto di una ricerca condotta dalla società inglese Coleman Parkes per conto di Soldo, la piattaforma europea di automatizzazione di pagamenti e spese, questi dati dimostrano come la mancanza di visibilità e controllo sulle spese aziendali durante la pandemia rischi di portare caos finanziario all’interno delle imprese in tutta Europa. I CFO cercano maggiore chiarezza, visibilità e controllo sulle spese aziendali e visto che lo scopo di Soldo è aiutare oltre 24 milioni di imprese europee a semplificare il controllo delle spese e a ottimizzare i processi finanziari, coglie l’occasione per lanciare una nuova identità di brand consolidando così la propria proposizione.

“Non è mai stato così vitale per le aziende trovare un modo migliore di gestire le proprie spese: i team finanziari e amministrativi devono identificare nuovi modi di lavorare, all’interno di un quadro economico in costante evoluzione, per avere maggiore visibilità e controllo sulle proprie finanze, adattarsi rapidamente e progredire. Il primo lockdown ha registrato una crescita esponenziale dell’eCommerce, di acquisto di servizi digitali e pubblicità online con una significativa riduzione delle spese di viaggio e intrattenimento. Per questo abbiamo scelto di introdurre nuove feature innovative tra cui nuove opzioni per la reportistica e carte virtuali per la gestione dell’advertising su Google. Vogliamo aiutare le aziende a creare efficienza e aiutare i team a delegare la responsabilità delle spese in modo produttivo e controllato” dichiara Carlo Gualandri, CEO di Soldo.

