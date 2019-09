Revolut introduce i pagamenti 3D Secure per proteggere i propri utenti dalle frodi e mantenere il più possibile al sicuro le loro transazioni online. Ad annunciarlo in un post sul blog aziendale è Christos Chelmis, lead operations manager della fintech che conta nel mondo su più di cinque milioni di utenti e offre servizi in 29 valute.

“Le frodi online possono arrivare in diversi modi, e così anche le forme di protezione devono adattarsi alle esigenze – spiega Chelmis – Con l’introduzione della tecnologia 3D Secure vogliamo aiutare i nostri utenti a combattere le frodi e rimanere al sicuro. 3D Secure è una tecnologia che interviene quando si acquista qualcosa online utilizzando una carta Revolut, ed è una verifica molto più semplice rispetto al dover tenere a memoria una password: se si paga con una cara Revolut da un sito che utilizza 3D Secure noi invieremo automaticamente una notifica push che chiederà all’utente di aprire l’app e selezionare la “conferma” dell’acquisto. Se per qualsiasi motivo non dovesse arrivare la notifica, sarà possibile comunque completare l’operazione aprendo l’app e confermando”.

La scelta della tecnologia 3D Secure, spiega Chelmis, aiuta a confermare che sia proprio il titolare a utilizzare la carta, ed è una prescrizione di legge dal 14 settembre 2019 per le aziende del settore.

3D Secure, sottolinea il manager, si applica sui pagamenti dell’e-commerce, e non quando si utilizza fisicamente una carta in un negozio, e soltanto su alcuni particolari pagamenti via Internet, a seconda delle decisioni dei merchant. La tecnologia può inoltre essere integrata con il “Mastercard ID check” e con “Verified by Visa”.