Revolut Business, Alberdi guida Sud Europa e Latam

Revolut affida ad Álvaro Alberdi la crescita di Revolut Business nel Sud Europa e in America Latina. La fintech ha annunciato il 28 settembre 2026 la nomina del manager a head of business growth per le due regioni, con responsabilità che comprendono acquisizione di nuovi clienti, partnership, marketing locale e strategie go-to-market. L’incarico arriva mentre il gruppo sta aumentando il peso delle attività rivolte alle imprese: secondo Revolut, Business genera ormai quasi il 20% dei ricavi complessivi.

La scelta riguarda due aree molto diverse per dimensioni, maturità dei servizi finanziari e quadro regolatorio, ma accomunate dall’interesse di Revolut per imprese che operano oltre i confini nazionali. Il Sud Europa conta già oltre 140mila aziende clienti della piattaforma, secondo i dati diffusi dalla società il 28 settembre. A livello mondiale Revolut Business supera invece le 800mila imprese, cifra confermata anche dal sito ufficiale del gruppo.

Alberdi guiderà acquisizione, partnership e marketing

Alberdi avrà il compito di coordinare una parte ampia della crescita commerciale. La sua funzione comprende l’acquisizione dei clienti, lo sviluppo delle partnership, il marketing regionale e l’esecuzione delle strategie di ingresso e consolidamento nei singoli mercati.

Il perimetro indica come Revolut intenda affrontare la crescita del segmento business: la disponibilità del prodotto rappresenta solo una componente. Servono distribuzione, accordi locali, conoscenza delle esigenze delle imprese e una strategia commerciale differenziata da Paese a Paese.

La piattaforma riunisce servizi che comprendono pagamenti, gestione della tesoreria, cambi valutari, carte e controllo delle spese aziendali. Revolut presenta il prodotto come un ambiente unico attraverso il quale un’impresa può gestire una quota crescente delle proprie attività finanziarie. Sul sito internazionale, la società indica inoltre la possibilità di effettuare trasferimenti, ricevere denaro tramite coordinate bancarie, accettare pagamenti, gestire più valute e integrare il conto con software gestionali e contabili.

L’obiettivo affidato ad Alberdi è ampliare l’adozione di questi servizi tra aziende di dimensioni differenti. La sfida commerciale riguarda quindi sia le piccole e medie imprese sia organizzazioni più strutturate, con bisogni più complessi in materia di tesoreria, pagamenti internazionali e controllo della spesa.

Da Planet a Revolut, passando per il travel tech

Il nuovo responsabile arriva da una carriera sviluppata tra tecnologia, pagamenti, turismo e ospitalità. Prima di entrare in Revolut è stato global head of marketing di Planet, società attiva nei pagamenti e nelle soluzioni tecnologiche per il retail e il settore hospitality.

In precedenza ha ricoperto il ruolo di VP of global marketing presso TrustYou, piattaforma tecnologica legata all’industria alberghiera, e quello di director of demand generation presso Cloudbeds, società con sede a San Diego che sviluppa software per il settore dell’ospitalità. La prima parte della sua carriera si è svolta invece nella divisione di marketing digitale di Alsa, gruppo spagnolo dei trasporti passeggeri.

Il suo profilo LinkedIn indica oggi esplicitamente la responsabilità della crescita di Revolut Business per Southern Europe e Latam. La nomina mette quindi alla guida dell’espansione un manager proveniente da settori nei quali acquisizione digitale, internazionalizzazione e gestione dei pagamenti hanno un peso elevato.

Il peso di Revolut Business nei ricavi

Il dato finanziario aiuta a collocare la nomina oltre il semplice rafforzamento manageriale. Nel bilancio 2025 Revolut indicava che Business rappresentava il 16% dei ricavi complessivi del gruppo. Nello stesso esercizio la piattaforma aveva registrato 277 miliardi di sterline di volume delle transazioni.

A settembre 2026 la società afferma che la quota è salita a quasi il 20%. Il confronto tra i due dati segnala un aumento del peso relativo del segmento B2B all’interno del gruppo, anche se il comunicato non fornisce un valore assoluto aggiornato dei ricavi di Revolut Business.

Il passaggio dal 16% del 2025 a una quota indicata come prossima al 20% nel settembre 2026 rende quindi Business una componente sempre più rilevante del modello economico di Revolut. Il gruppo punta a superare un milione di clienti aziendali nel 2027, partendo dagli oltre 800.000 dichiarati oggi.

Sud Europa, oltre 140mila imprese sulla piattaforma

Il Sud Europa rappresenta già una base commerciale significativa. Revolut dichiara oltre 140mila aziende clienti nella regione. La società non ha fornito nella comunicazione del 28 settembre una suddivisione per singolo Paese, ma la scelta di affidare a un unico manager Sud Europa e America Latina mostra l’intenzione di coordinare su scala regionale acquisizione e sviluppo commerciale.

In Italia Revolut afferma di avere oltre 5 milioni di utenti complessivi. Il dato riguarda la clientela della piattaforma nel suo insieme e non consente quindi di stabilire quanti siano i clienti Business italiani. Per la divisione aziendale il numero diffuso dalla società resta aggregato sul Sud Europa.

L’America Latina entra nel mandato di crescita

L’altra area affidata ad Alberdi è l’America Latina. Il comunicato non dettaglia obiettivi quantitativi, calendario di nuovi ingressi o investimenti previsti per singolo mercato. La responsabilità assegnata al manager comprende tuttavia esplicitamente la strategia di espansione della piattaforma nella regione.

La scelta riflette l’impostazione internazionale di Revolut Business. Per l’azienda, la capacità di seguire clienti che incassano, pagano fornitori o gestiscono personale in più Paesi costituisce una parte centrale della proposta commerciale. Il modello punta a concentrare su una stessa infrastruttura diverse operazioni che nelle aziende possono essere distribuite tra banca, provider di pagamenti, carte aziendali e software di gestione delle spese.

Alberdi riassume così l’obiettivo assegnato al nuovo ruolo: “Revolut ha dimostrato che è possibile costruire un’esperienza finanziaria radicalmente migliore sfruttando la tecnologia per eliminare le complessità. Ora abbiamo la straordinaria opportunità di portare questa stessa ambizione a un numero ancora maggiore di aziende. Il Sud Europa e l’America Latina vantano ecosistemi aziendali altamente dinamici con società sempre più proiettate a livello internazionale. Vogliamo che Revolut Business sia la piattaforma su cui tali aziende possono gestire le proprie finanze e crescere, sia all’interno dei mercati locali sia all’estero.”

Le parole del manager delineano una strategia rivolta soprattutto alle imprese con attività internazionali. I risultati dipenderanno però anche dalla capacità di adattare servizi e distribuzione alle caratteristiche normative e bancarie dei diversi mercati, particolarmente eterogenee tra Europa e America Latina.

Da servizio per aziende a pilastro del gruppo

Revolut Business è stato lanciato nel 2017. In meno di dieci anni ha raggiunto oltre 800.000 clienti aziendali e, secondo il bilancio 2025, aveva già conquistato una quota pari al 16% dei ricavi del gruppo. Il dato aggiornato diffuso a settembre 2026, vicino al 20%, mostra una crescita più veloce rispetto al fatturato complessivo della società, almeno in termini di incidenza percentuale.

La nomina di Alberdi porta ora la stessa attenzione commerciale su Sud Europa e America Latina. Il traguardo dichiarato di un milione di imprese clienti nel 2027 implica l’aggiunta di circa 200mila aziende rispetto alla base attuale indicata dalla società. Il risultato dipenderà dalla capacità di trasformare l’espansione geografica in utilizzo continuativo dei servizi e ricavi.

Per Revolut, la crescita del segmento aziendale pesa ormai abbastanza da incidere direttamente sulla composizione del fatturato del gruppo. Per Alberdi il mandato è definito in termini altrettanto misurabili: aumentare clienti, partnership e adozione della piattaforma in due regioni sulle quali la fintech ha deciso di concentrare una parte della prossima fase di sviluppo.

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