L’innovazione digitale per l’ecosistema finanziario all’Osservatorio Fintech & Insurtech

E’ dal 2015 che l’Osservatorio Fintech & Insurtech rappresenta il punto di riferimento per l’innovazione digitale nell’ecosistema finanziario e assicurativo italiano, con lo scopo di governarne al meglio i cambiamenti in atto. In occasione del convegno “Fintech & Insurtech: è tempo di alleanze” in programma martedì 10 dicembre alle ore 9.00 presso il Campus Bovisa a Milano, l’Osservatorio affronterà diverse tematiche tra cui il Digital nelle Banche e nelle Assicurazioni; l’Open Finance Journey, Modelli di business delle startup Fintech & Insurtech italiane; RegTech e Sandbox; il Digital Wealth Management; Progetti Blockchain nel Finance a livello internazionale.

La partecipazione al Convegno è gratuita, ma si consiglia iscrizione sul sito. Per iscriversi e consultare l’agenda definitiva del convegno, potete farlo qui.

Il programma

9.00 Registrazione

9.30 Scenario Fintech & Insurtech

Marco Giorgino (Direttore Scientifico, Osservatorio Fintech & Insurtech, Politecnico di Milano)

I risultati dell’analisi delle Startup Fintech & Insurtech italiane

Filippo Renga (Direttore, Osservatorio Fintech & Insurtech, Politecnico di Milano)

Il Sandbox Italiano

Riccardo Basso (Direttore nel Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale, Banca d’Italia)

Uno sguardo sulla futura Regolamentazione Europea

Monica Monaco (Founder e Managing Director, Trust EU Affairs)

L’approccio con le startup

Ne discutiamo con

Gianluca De Cobelli (Co-founder e CEO, Yolo Group)

Giovanni Pesce (Amministratore Delegato, Fugen Private SIM)

Alberto Adorini (Head of Strategy and Business Development, Fabrick)

Gian Franco Baldinotti (CMO, Vittoria Assicurazioni)

Vincenzo Fiore (CEO, Auriga)

Tomaso Mansutti (Amministratore Delegato, Mansutti)

Alex Milani (General Manager Europe, Kaleyra)



Conoscenza e bisogni di Consumatori e PMI italiani su temi Fintech e Insurtech

Filippo Renga (Direttore, Osservatorio Fintech & Insurtech, Politecnico di Milano)

Lorenzo Facchinotti (Analytics Consultant Manager – Marketing Effectiveness, Nielsen)

Offerta e Domanda: quale innovazione?

Ne discutiamo con

Alessio Castelli (Account Manager, CBI)

Gianluca Finistauri (Head of Digital Corporate Banking, Nexi)

Paolo Gianturco (Senior Partner | Business Operations & FinTech Leader, Deloitte)

Alessandro Leonardi (Responsabile Open Innovation, Poste Italiane)

Demetrio Migliorati (Director | Innovation, Banca Mediolanum)

Cristina Petrali (Director, PwC)

Simone Suriano (Associate Partner, e*Finance Consulting Reply)

L’innovazione nella gestione del Risparmio

Ne discutiamo con

Gian Maria Mossa (Amministratore Delegato e Direttore Generale, Banca Generali)

13.00 Chiusura dei lavori