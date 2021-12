Invoice Trading: quali prospettive per i professionisti grazie al Fintech - Pagamenti Digitali

L’Invoice Trading è un innovativo sistema che sia le aziende sia i professionisti hanno a disposizione per ottenere liquidità a fronte degli importi dovuti dai clienti, e più nello specifico presentando come garanzia le fatture emesse e ancora da incassare.

Le caratteristiche dell’Invoice Trading

Potendo riguardare un numero contenuto di documenti – o anche una singola fattura – l’Invoice Trading si configura come un servizio decisamente a misura di PMI e studi professionali. Ma non solo: il modello di business su cui ruotano le piattaforme di Invoice Trading è infatti modulabile in funzione del mercato di riferimento. Le soluzioni Fintech costruite su questa logica possono funzionare come un marketplace aperto – all’interno del quale cioè qualunque organizzazione può mettere a disposizione degli interlocutori finanziari le proprie fatture – oppure come un ambiente ristretto, accessibile solo alle imprese che hanno sottoscritto un accordo con i gestori della piattaforma e con gli investitori disposti ad acquistare il credito. Anche la tipologia di investitore ammessa allo scambio è un discrimine per i nuovi servizi di Invoice Trading: se alcune piattaforme non prevedono sostanziali differenze tra privati e istituzionali, le più evolute consentono di selezionare all’ingresso specifici gruppi di interesse.

I vantaggi dell’Invoice Trading per PMI e professionisti

Come altri strumenti di cessione del credito di nuova generazione, l’Invoice Trading offre soprattutto alle PMI e agli studi professionali una serie di vantaggi. Prima di ogni altra cosa, se correttamente sfruttato, aiuta le organizzazioni a migliorare il flusso di cassa, a regolarizzare il pagamento di dipendenti e fornitori, e a reinvestire nei processi di crescita prima di quanto sarebbero in grado di fare se dovessero aspettare fino al saldo dell’intero importo delle fatture da parte dei clienti. L’Invoice Trading può risolvere in questo senso i problemi legati ai tempi di pagamento dei clienti, e agevolare professionisti e imprenditori quando si tratta di ottenere altri tipi di credito, in quanto è un finanziamento che non richiede particolari garanzie e che, soprattutto, non espone l’azienda dal punto di vista della Centrale Rischi.

Incassa Subito, l’Invoice Trading secondo TeamSystem

Mettendo a fattor comune le migliori caratteristiche delle esperienze Fintech fin qui proposte nell’ambito dell’Invoice Trading, TeamSystem ha creato Incassa Subito. Una piattaforma per la cessione del credito che, essendo integrata con i software dello specialista italiano delle soluzioni digitali per la gestione del business, consente a qualsiasi impresa – e in particolare alle PMI e ai professionisti – di accedere alla liquidità di cui hanno bisogno tramite un meccanismo di cessione fatture attivabile in pochi, semplici passi.

Incassa Subito è infatti accessibile online come modulo dei gestionali TeamSystem. Una user experience intuitiva e omogenea guida l’utente all’interno di un sistema automatizzato che analizza le fatture emesse e seleziona in modo univoco quelle cedibili, evidenziando l’importo ottenibile e offrendo la massima trasparenza sui costi da sostenere nel momento in cui si autorizza l’operazione. Ciascuna transazione è garantita da TeamSystem (che con le sue controllate TeamSystem Capital at Work SGR e TeamSystem Payments ha costituito una società di gestione del risparmio e un Istituto di Pagamento autorizzato da Banca d’Italia), con il preciso obiettivo di supportare attraverso soluzioni all’avanguardia la fiducia nel mercato Fintech italiano.

Rispetto ad altri strumenti di Invoice Trading, la soluzione di TeamSystem permette di ottenere in tempi rapidissimi – nel giro di 48 ore – fino al 90% del valore delle fatture cedute, senza alcun vincolo sui volumi e sulle tempistiche delle operazioni, che sono a discrezione del cliente. Un vantaggio significativo soprattutto per i professionisti, che possono contare su un servizio all’insegna della massima flessibilità. Anche perché Incassa Subito non prevede commissioni o fee ricorrenti, né altri tipi di contributi per l’attivazione. L’adesione alla piattaforma (riservata a organizzazioni con ricavi almeno pari a 250mila euro, che cedono fatture di importo almeno pari a 1.000 euro emesse verso debitori, che devono essere società di capitali, con fatturato almeno pari a un milione di euro) non comporta infine alcuna segnalazione in Centrale Rischi e non richiede alcun tipo di garanzia.