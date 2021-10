La Cessione del Credito online costituisce uno strumento estremamente interessante per le piccole e medie imprese e per i professionisti che vogliono gestire con maggiore autonomia la contabilità. L’equilibrio finanziario di un’azienda dipende essenzialmente dalla capacità dell’organizzazione di bilanciare entrate e uscite, istituendo appositi KPI che aiutino ad analizzare i movimenti e a prevedere con sempre maggiore accuratezza i flussi di liquidità generati da ricavi e spese. Naturalmente, aver maturato una posizione consolidata, con un portafoglio di clienti stabili e ben conosciuti, rappresenta un elemento fondamentale per poter costruire previsioni affidabili per quanto riguarda il capitale in ingresso. Si tratta il più delle volte di un obiettivo di lungo termine, e che presuppone da parte di un’azienda la forte determinazione di selezionare nel parco clienti i soggetti in grado di onorare con puntualità i pagamenti. Questo, come ciascun imprenditore ben sa, non sempre è possibile. E spesso, specialmente su grosse commesse, occorre imparare a pazientare, oppure scendere a compromessi diluendo le soluzioni di incasso.

Ritardi nei pagamenti: un freno inibitore per l’innovazione

Se sul piano strategico e nel lungo periodo un approccio del genere è pienamente giustificato, nell’ottica di allargare il giro d’affari e di rafforzare il vantaggio competitivo, a livello tattico può generare scompensi anche consistenti nei flussi d’entrata. E comunque comporta uno stato d’incertezza, un freno inibitore (psicologico e non solo) per gli investimenti che potrebbero produrre, attraverso l’innovazione, ulteriore valore di business. Se tutto vale per le aziende consolidate, è ancora più vero se si parla di startup o di attività professionali con pochi anni di vita, la cui gestione contabile e finanziaria ha d’altra parte fisiologicamente bisogno di tempo per assestarsi. Tradizionalmente, l’alternativa è ricorrere al credito erogato da banche e società finanziarie: in questo modo si ottiene liquidità in grado di tamponare i possibili ritardi nei pagamenti e dare seguito alla strategia di sviluppo del business. I finanziamenti, però, rischiano di essere armi a doppio taglio. Innanzitutto, peggiorando l’esposizione dell’azienda nei confronti del circuito bancario. In secondo luogo, vincolandola al versamento di quote i cui interessi possono diventare una vera e propria zavorra per i bilanci. Senza contare che lo scenario qui evocato non tiene conto dei tempi e degli ostacoli burocratici che si frappongono tra una richiesta di finanziamento e la sua eventuale concessione.

In che modo la Cessione del Credito online migliora l’autonomia finanziaria delle PMI

La logica sottostante alle piattaforme di Cessione del Credito online e, più in generale, agli strumenti di Cessione del Credito, ribalta questa prospettiva, aiutando le imprese a stabilizzare i flussi in entrata e a migliorare la propria autonomia finanziaria. Il motivo è semplice: configurandosi come finanziamenti a breve termine, queste soluzioni permettono di ottenere in tempi rapidi parte dell’importo fatturato nei confronti dei propri clienti, senza ricorrere al credito bancario e senza vincolare l’azienda con alcun tipo di garanzia. Ogni transazione riguarda infatti solo l’importo delle fatture che l’impresa intende riscuotere in tempi certi.

Trattandosi di strumenti Fintech – abilitati quindi dalle tecnologie digitali applicate al mondo della finanza – e disponibili attraverso una qualsiasi connessione Internet, queste piattaforme sono inoltre in grado di supportare processi approvativi completamente automatizzati ed erogare il credito approvato nel giro di poche ore. Un vantaggio inestimabile in termini di risparmio di tempo e di agilità, soprattutto se si paragona il meccanismo alle tipiche prassi burocratiche del mondo bancario.

Così TeamSystem aiuta le imprese a ottenere la liquidità in tempi rapidi

TeamSystem, che da anni con i suoi gestionali aiuta le imprese a orchestrare le proprie risorse, ha semplificato ulteriormente questo concetto, creando Incassa Subito. La piattaforma per la Cessione del Credito elaborata da TeamSystem consente alle PMI e ai professionisti di accedere in pochi, semplici passi alla liquidità di cui hanno bisogno. Il segreto è nell’integrazione con i gestionali di TeamSystem: in questo modo il sistema offre una user experience omogenea e intuitiva, e aiuta gli utenti a scegliere in modo univoco le fatture eleggibili per la Cessione del Credito. Nel momento in cui l’ERP emette le fatture, Incassa Subito le analizza ed evidenzia quelle cedibili, erogando le informazioni necessarie a effettuare in modo corretto la transazione e comunicando all’utente importo ottenibile e tempi di liquidazione certi. Più nello specifico, Incassa Subito permette di ricevere in anticipo fino al 90% del valore delle fatture cedute nel giro di 48 ore. E tutto questo senza costi fissi, quote di ingresso o abbonamenti: si paga solo la fee relativa alla singola operazione, stabilita in maniera trasparente prima dell’utilizzo della piattaforma, che rimane assolutamente discrezionale.

L’adesione al servizio (riservato a organizzazioni con ricavi almeno pari a 500mila euro, che cedono fatture di importo almeno pari a 2.500 euro emesse verso debitori con fatturato almeno pari a 2,5 milioni di euro) non comporta alcuna segnalazione alla centrale rischi del circuito bancario e non richiede garanzie da parte dei clienti. Un altro significativo vantaggio quando l’obiettivo è migliorare la gestione contabile e finanziaria nel più breve tempo possibile.