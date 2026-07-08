Finom porta l’intelligenza artificiale dentro il conto business e prova a spostare l’asticella dei servizi finanziari per piccole e medie imprese. Il 2 luglio 2026 la fintech europea ha annunciato il lancio di Finom AI, un assistente integrato direttamente nella propria piattaforma, già adottata, secondo i dati diffusi dall’azienda, da oltre 200 mila imprese.

La promessa è precisa: non un chatbot esterno che risponde in modo generico, ma uno strumento che legge i dati reali dell’azienda, interpreta transazioni, fatture, carte aziendali e flussi di cassa, e restituisce risposte contestualizzate sulla gestione finanziaria.

Il lancio riguarda i mercati europei in cui Finom è operativa e si inserisce in una fase in cui molte neobank stanno introducendo funzioni basate sull’intelligenza artificiale. Finom, però, rivendica una differenza di impostazione.

L’AI di Finom non viene proposta come un livello aggiuntivo sopra il conto, ma come una componente interna all’infrastruttura del prodotto. È da qui che passa la strategia del gruppo: trasformare il conto business in un ambiente capace non solo di mostrare dati e strumenti di pagamento, ma anche di interpretare la situazione finanziaria e, nelle prossime fasi, predisporre attività operative da sottoporre all’approvazione dell’utente.

Un assistente che legge i dati dell’impresa

Finom AI è disponibile all’interno dell’applicazione web e delle versioni iOS e Android. Gli utenti possono interagire con l’assistente tramite testo oppure con dettatura vocale. Entro poche settimane, secondo la roadmap comunicata dalla società, arriverà una modalità vocale pienamente conversazionale. L’elemento più rilevante, però, non è il canale di accesso, ma il tipo di connessione ai dati.

La società spiega che l’assistente si collega in modo nativo al conto aziendale attraverso il Model Context Protocol, senza chiedere all’utente di esportare file, caricare documenti o usare middleware di terze parti. In termini pratici, significa che il sistema lavora direttamente sulle informazioni presenti nel conto del cliente autenticato. Ogni risposta, aggiunge Finom, riporta anche le fonti informative utilizzate per generarla, con l’obiettivo di rendere verificabile il risultato.

Questo punto è centrale, perché il limite dei chatbot generalisti applicati alla finanza aziendale è noto: possono spiegare concetti come margine, liquidità o cash flow, ma non possono ricostruire la situazione specifica di una singola impresa se non hanno accesso ai dati operativi. Finom AI nasce per colmare proprio questo scarto, cioè la distanza tra la capacità linguistica del modello e la disponibilità del contesto reale in cui l’impresa lavora.

Le domande concrete a cui Finom prova a rispondere

Finom collega il lancio a diciotto mesi di ricerca sulle pmi e ai risultati del proprio programma beta. Da questo lavoro, sostiene l’azienda, sono emerse tre domande ricorrenti in tutti i mercati serviti: quali pagamenti risultano ancora insoluti, come sono stati utilizzati i fondi aziendali e quanta liquidità sarà disponibile in una determinata data, tenendo conto degli impegni già programmati.

Si tratta di quesiti semplici nella formulazione, ma spesso costosi in termini di tempo. In molte piccole imprese queste verifiche richiedono ancora passaggi manuali, controlli incrociati tra movimenti bancari e fatture, riconciliazioni e ricostruzioni su fogli di calcolo. Finom punta a intervenire qui: ridurre il carico amministrativo che pesa su imprenditori, professionisti e team finanziari ridotti.

Andrew Petrov, ceo di Finom, ha collocato il prodotto dentro una tendenza più ampia del mercato europeo. Secondo Petrov, nel 2026 c’è stata una forte accelerazione nell’adozione di strumenti di assistenza AI da parte delle neobank, ma molti di questi sistemi restano reattivi: aspettano una domanda e restituiscono una risposta. Finom indica invece una direzione più ambiziosa, in cui l’intelligenza artificiale entra nel conto, vede gli stessi dati del conto e, progressivamente, arriva a svolgere compiti operativi invece di limitarsi a descriverli.

Dalla risposta ai compiti operativi

La roadmap illustrata da Finom definisce con chiarezza i passaggi successivi. Nella fase attuale, ancora in beta, gli utenti possono fare domande in linguaggio naturale su liquidità, fatture, spese e flussi di cassa, ricevendo risposte immediate tramite testo o voce. Nelle prossime settimane arriverà l’interazione vocale conversazionale. In seguito, l’assistente dovrebbe essere in grado di preparare pagamenti, fatture e solleciti, lasciando all’utente la conferma finale. In una fase ulteriore, il sistema dovrà anticipare attività amministrative ricorrenti, segnalare anomalie e mettere in evidenza possibili criticità prima ancora che il cliente le richieda.

Questo passaggio dall’assistenza all’operatività è il vero terreno su cui si misurerà la proposta di Finom. Oggi molte applicazioni di AI nel fintech migliorano l’accesso all’informazione o accelerano attività di supporto. Più complesso è affidare a un assistente la predisposizione concreta di operazioni che hanno effetti su pagamenti, fatture e gestione del denaro. Per questo Finom insiste sul tema del controllo umano: ogni funzione futura, chiarisce la società, continuerà a richiedere l’approvazione esplicita dell’utente prima dell’esecuzione.

Ivo Dimitrov, chief AI officer e co-fondatore di Finom, lega questa evoluzione a un problema molto concreto. Molti imprenditori, osserva, non hanno avviato un’attività per passare ore a riconciliare movimenti, inseguire incassi o verificare saldi. L’obiettivo dichiarato è spostare il lavoro ripetitivo in background e lasciare all’utente il presidio della decisione finale.

Il nodo del contesto, più ancora del modello

Nel racconto di Finom c’è un messaggio che va oltre il prodotto. Il valore dell’intelligenza artificiale, sostiene l’azienda, non dipende soltanto dalla qualità del modello ma dall’accesso ai dati e dal contesto operativo in cui il modello viene inserito. Per rafforzare questo argomento, la società richiama il report The State of AI 2025 di McKinsey, secondo cui le organizzazioni che ottengono più valore dall’AI non sono necessariamente quelle che adottano i modelli più avanzati, ma quelle che ripensano i propri processi mantenendo un controllo umano strutturato nei momenti decisionali.

Applicata al business di Finom, questa impostazione significa una cosa precisa: il vantaggio competitivo non sta solo nella presenza di un assistente conversazionale, ma nella possibilità di farlo lavorare dentro il workflow finanziario quotidiano dell’impresa. Se questo approccio reggerà, la partita si giocherà meno sulla qualità della singola interfaccia e più sulla profondità dell’integrazione tra conto, dati e automazione.

Alex Pires, director di AVP, investitore della società, ha descritto Finom AI come un’evoluzione naturale della piattaforma. Il punto, nella sua lettura, è che costruire un conto business centrato sulle esigenze delle pmi europee significa presidiare il flusso operativo in cui si formano contesto e dati. Ed è proprio da quel presidio che può nascere un’intelligenza davvero utile.

Fiducia, limiti e verificabilità

Quando l’intelligenza artificiale entra nella gestione del denaro, la questione della fiducia diventa decisiva. Finom prova a rispondere su tre piani. Il primo è la trasparenza: gli utenti vengono informati quando stanno interagendo con un sistema AI. Il secondo è la segregazione dei dati: l’assistente usa, secondo quanto dichiarato dalla società, solo le informazioni del cliente autenticato e non accede ai dati di altri utenti. Il terzo è la verificabilità: ogni risposta riporta le fonti informative utilizzate.

L’azienda indica anche limiti netti. Finom AI non fornisce consulenza finanziaria, fiscale, legale, assicurativa o di investimento. Non può movimentare denaro in autonomia e qualsiasi operazione che comporti trasferimenti di fondi richiede conferma esplicita e autenticazione sicura. È una precisazione importante, perché delimita l’ambito del prodotto: supporto operativo e lettura dei dati sì, sostituzione della responsabilità decisionale no.

Per il mercato questo sarà un banco di prova concreto. Le pmi cercano strumenti che facciano risparmiare tempo, ma chiedono anche affidabilità, tracciabilità e margini chiari di controllo. L’adozione non dipenderà solo dall’efficacia delle risposte, ma dalla capacità del sistema di guadagnare fiducia in operazioni ad alta sensibilità.

Il peso del lancio nel mercato europeo

Durante la fase di lancio pilota, Finom AI sarà inclusa senza costi aggiuntivi in tutti i piani attuali della piattaforma. Il rilascio avverrà in modo progressivo nei vari mercati europei, con un’estensione della disponibilità prevista nel corso di luglio 2026. La scelta di includere il servizio senza sovrapprezzo nella fase iniziale ha un significato preciso: abbassare la soglia di prova e accelerare la raccolta di feedback reali su casi d’uso, frequenza di utilizzo e affidabilità delle risposte.

Per Finom, che si presenta come piattaforma finanziaria europea per pmi e imprenditori, il lancio è anche un’operazione di posizionamento. La concorrenza tra operatori fintech si gioca sempre meno solo su iban, carte o commissioni e sempre più sulla capacità di costruire strumenti che semplifichino il lavoro amministrativo. In questo quadro, l’integrazione dell’AI direttamente nel conto business può diventare un elemento distintivo, a patto che l’assistente produca risultati misurabili e non resti confinato a una funzione dimostrativa.

Finom, in sostanza, prova a portare l’intelligenza artificiale fuori dal perimetro del supporto generico e dentro il cuore operativo della relazione bancaria con l’impresa. È qui che il progetto si farà giudicare: nella capacità di ridurre tempi, errori e attività ripetitive senza allargare il margine di rischio. Per le pmi europee, spesso strette tra crescita, pressione amministrativa e risorse limitate, la differenza tra un chatbot che spiega e un assistente che prepara davvero il lavoro può essere molto più di un aggiornamento di prodotto.



