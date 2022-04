La cessione delle fatture non è solo uno strumento per ottenere liquidità, ma anche per condurre una valutazione della liquidità aziendale. Vediamo come e perché [...]

La cessione delle fatture solitamente è vista dalle PMI come un mezzo per ottenere liquidità facilmente e in tempi brevi. Indubbiamente è così, ma pensare che si riduca a questo sarebbe una visione miope e parziale. Infatti, è anche uno strumento prezioso per le imprese per condurre una valutazione della liquidità aziendale e risolvere i problemi a essa riconducibili. Vediamo come e perché.

Come funziona la cessione delle fatture in ottica Fintech

L’Invoice Trading è un’applicazione Fintech che permette a un’azienda di ottenere finanziamenti a breve termine attraverso la cessione delle fatture. La cessione operativamente è effettuata tramite piattaforme Fintech online, che permettono alle aziende di individuare in modo semplice le fatture che hanno le caratteristiche per essere cedute immediatamente.

I benefici della cessione delle fatture per il bilancio aziendale

Grazie alle piattaforme di Invoice Trading, le aziende possono ridurre i rischi legati ai ritardi nei pagamenti e le loro ripercussioni sul capitale circolante aziendale.

I responsabili finanziari hanno oggi la facoltà di tenere traccia dei flussi di cassa in tempo reale, e possono utilizzare le transazioni approvate per fare ipotesi più accurate sull’andamento della liquidità aziendale. Tuttavia, non tutte le aziende hanno al loro interno funzioni aziendali che svolgono tali compiti, che delegano a professionisti esterni, come fiscalisti e dottori commercialisti. Ad ogni modo, responsabili finanziari o commercialisti o fiscalisti, anche grazie alle piattaforme di Invoice Trading possono elaborare delle roadmap per lo sviluppo aziendale di breve periodo, basate sulla certezza degli incassi con ritmi costanti e su investimenti mirati. Nel lungo periodo, possono prevedere con esattezza tempi e volumi di incasso per una gestione dinamica dei flussi di entrata e di uscita, integrando le informazioni con quelle contenute nei gestionali aziendali. Le capacità di stima e previsione della piattaforma di cessione delle fatture portano con sé il vantaggio di una gestione dinamica dei flussi di liquidità in entrata e in uscita e a una regolarizzazione delle risorse disponibili per progetti di più ampio respiro. Ciò va a beneficio del consolidamento delle strategie di crescita aziendali. Le risorse aziendali, opportunamente stimate, possono infatti essere accantonate e/o investite per operazioni strategiche aziendali.

Una delle piattaforme di Invoice Trading utili a semplificare la gestione della liquidità aziendale, oltre che di semplice impiego, è Incassa Subito di TeamSystem.

La piattaforma Incassa Subito di TeamSystem

Incassa Subito è un il servizio di Invoice Trading offerto da TeamSystem, fornitore italiano di software gestionali e servizi di formazione all’avanguardia per aziende, microimprese, artigiani e studi professionali, che ha altresì costituito una società di gestione del risparmio (SGR) e un istituto di pagamento regolato dalla Banca d’Italia. Incassa Subito consente alle imprese di incassare in anticipo fino al 90% dell’importo delle fatture non scadute direttamente dal gestionale. TeamSystem è stato uno dei primi fornitori di ERP a integrare la cessione del credito nel suo gestionale e a proporlo sul mercato italiano. Questo semplifica la procedura, in quanto tra le fatture emesse e in scadenza nei giorni successivi, un algoritmo seleziona quelle “anticipabili”. Al cliente del gestionale basta cliccare accanto a queste fatture “anticipabili” direttamente dal gestionale, per attivare il servizio di cessione del credito e ricevere, nell’arco di qualche giorno, l’accredito di una quota importante del valore nominale di ogni fattura selezionata.

Il servizio Incassa Subito è destinato a società di persone e di capitali, consorzi e cooperative, con almeno un bilancio depositato, che fatturano oltre 250 mila euro e che utilizzano i servizi di fatturazione di TeamSystem o delle società del gruppo (FattureInCloud, Danea Easyfatt, etc.). Incassa Subito è un modulo aggiuntivo dei software gestionali di TeamSystem, che permette alle aziende clienti di cedere i crediti in pochi semplici passaggi. Del resto, è attraverso i gestionali che le imprese gestiscono il ciclo attivo ed emettono le fatture. Le aziende attraverso Incassa Subito possono cedere fatture di valore superiore a 1.000 euro, emesse verso debitori che fatturano più di 1 milione di euro. La piattaforma erogherà entro qualche giorno fino al 90% del valore della fattura senza costi fissi, costi d’ingresso o abbonamenti. Inoltre, Incassa Subito non pone vincoli rispetto alla frequenza d’utilizzo o al numero di fatture da cedere, che sono a discrezione dell’utente, e nemmeno richiede di fornire garanzie personali.

Per tutte queste caratteristiche, la piattaforma è preziosa per le aziende, che possono utilizzarla, oltre che per ottenere liquidità immediata, anche per valutare la loro condizione finanziaria e risolvere eventuali problemi a essa legati.

Oltre a Incassa Subito, un altro strumento utile per monitorare le finanze aziendali insieme a Incassa Subito è Check Up Impresa.

Monitorare la gestione delle risorse aziendali con Check Up Impresa

Check Up Impresa è la soluzione in Cloud di TeamSystem per il monitoraggio e la prevenzione della crisi d’impresa. La piattaforma guida le imprese in tutte le attività di monitoraggio delle risorse aziendali: dall’acquisizione dei dati all’elaborazione degli indicatori di crisi, passando per l’analisi della Centrale Rischi, l’elaborazione dei rating di merito creditizio, e la predisposizione di report accurati. Grazie a Check Up Impresa, qualsiasi azienda diventa in grado di effettuare analisi economico-finanziarie identificando il merito creditizio basato sul modello del MCC (Mediocredito Centrale), supportando anche il processo decisionale quando sussiste la necessità di ricorrere a un finanziamento bancario.

Articolo realizzato in collaborazione con TeamSystem