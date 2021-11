Cessione credito fatture: da fiscalista ad advisor, le opportunità per i professionisti

Le moderne piattaforme di cessione del credito, che consentono alle imprese di incassare subito l’importo delle loro fatture emesse e non scadute, non rappresentano solo un valido strumento per migliorare i flussi di cassa e la liquidità aziendale. Correttamente utilizzate, queste soluzioni Fintech possono trasformarsi anche in preziosi strumenti che i professionisti, a partire dai commercialisti e dai consulenti fiscali, hanno l’opportunità di mettere al servizio dei propri clienti. In gioco c’è la possibilità di diversificare l’offerta in un mercato ormai saturo e soprattutto di costruire con le organizzazioni partnership estese – di lungo termine e di respiro più ampio – che esaltino le competenze dei professionisti ponendoli come veri e propri advisor sul piano della gestione finanziaria.

Come funziona una piattaforma di cessione del credito relativo alle fatture

Per comprendere in che modo le soluzioni di cessione del credito riescano a innescare questa evoluzione, è bene prima di ogni altra cosa chiarire cosa significa cedere le proprie fatture attraverso l’Invoice Trading, e approfondire quali sono le caratteristiche e le funzionalità delle piattaforme digitali in grado di ampliare il raggio d’azione per CFO e consulenti finanziari.

Una piattaforma di Invoice Trading è innanzitutto un’applicazione Fintech che consente a un’impresa di ottenere finanziamenti a breve termine. Come? Le imprese caricano sulla piattaforma le fatture commerciali in possesso di determinati requisiti. Queste vengono proposte a uno o più investitori iscritti alla piattaforma, i quali decidono di acquisire i diritti di riscossione nei confronti dei debitori. In cambio di una fee concordata, la piattaforma trasferisce nel giro di qualche giorno parte dell’importo dichiarato nel documento all’impresa, che può quindi disporre di liquidità immediata e non deve più preoccuparsi di incassare la fattura. Quando questa verrà saldata dal cliente agli investitori, l’impresa riceverà la parte restante dell’importo, al netto delle commissioni dovute. Si tratta di un meccanismo semplice e trasparente, che consente a qualsiasi tipo di organizzazione di accedere immediatamente ai capitali di cui ha bisogno. I vantaggi sono evidenti specialmente sul fronte della pianificazione finanziaria, visto che diventa possibile ridimensionare i rischi legati ai ritardi nei pagamenti. In aggiunta, le piattaforme di cessione del credito di nuova concezione permettono alle aziende di individuare con un semplice click le fatture che hanno le caratteristiche per essere cedute immediatamente. Grazie all’apporto delle tecnologie digitali e soprattutto degli analytics, le operazioni di compravendita del credito legato alle fatture, inoltre, diventano più semplici da gestire e da monitorare. I responsabili finanziari hanno oggi la facoltà di tenere traccia dei flussi di cassa in tempo reale, e possono utilizzare le transazioni approvate per fare ipotesi più accurate sull’andamento della liquidità aziendale.

Strumenti e metodi per abilitare analisi previsionali sempre più accurate

Naturalmente, specie quando si parla di PMI, non tutte le imprese dispongono di funzioni dedicate a questo tipo di attività, né hanno le competenze adeguate per svolgerle nel modo più efficace. Ed è qui che entrano in gioco gli studi commercialisti e i professionisti dell’assistenza contabile. Attraverso una serie di servizi consulenziali focalizzati su un approccio a 360 gradi alle piattaforme di Invoice Trading, i fiscalisti possono aiutare le organizzazioni a formulare previsioni accurate, sostanziando le valutazioni con i dati ottenuti dai cruscotti che gestiscono gli strumenti di cessione digitale del credito. Insight preziosi, a partire dai quali gli advisor hanno l’opportunità di costruire modelli di crescita finanziaria integrati con le informazioni contenute negli ERP. L’obiettivo è quello definire per il breve-medio periodo una roadmap per lo sviluppo basata sulla certezza degli incassi con ritmi costanti e su investimenti mirati.

Nel lungo termine, la partnership può servire ad abilitare metodi e strumenti previsionali sempre più accurati, capaci cioè di stabilire con esattezza tempi e volumi di incasso per una gestione dinamica dei flussi di entrata e di uscita. Questo comporta una migliore gestione delle risorse disponibili, che possono essere indirizzate in maniera oculata anche per sostenere operazioni di valenza strategica.

I vantaggi offerti da Incassa Subito, la soluzione di cessione del credito di TeamSystem

Ciò che rende davvero innovative le soluzioni di cessione del credito digitale è del resto la loro capacità di condensare e semplificare operazioni complesse (dalla valutazione di un documento di vendita alla sua pubblicazione su una piattaforma accessibile da potenziali finanziatori) estraendo da ogni interazione informazioni utili a migliorare costantemente il processo. È proprio riducendo la macchinosità procedurale dell’Invoice Trading e generando nuovo valore attraverso i dati che questi strumenti si riveleranno essenziali per i professionisti che puntano ad abilitare servizi di consulenza evoluti. Nel momento in cui la piattaforma di cessione del credito viene integrata direttamente con l’ERP (Enterprise Resource Planning, un tipo di software che le organizzazioni utilizzano per gestire le attività commerciali quotidiane, come per esempio contabilità e procurement), il processo può diventare ancora più efficace ed efficiente.

Consapevole di tutti i vantaggi che un approccio di questo tipo può generare per imprese e professionisti, TeamSystem ha creato Incassa Subito, una piattaforma per la cessione del credito digitale che di fatto costituisce un modulo aggiuntivo dei suoi software gestionali. Essendo accessibile online direttamente dal PC, senza commissioni o fee ricorrenti, né altri tipi di contributi per l’attivazione, Incassa Subito si contraddistingue rispetto ad altre soluzioni di Invoice Trading per una user experience intuitiva e omogenea: il sistema, completamente automatizzato, analizza le fatture emesse valutando una serie di parametri per misurare l’affidabilità del debitore, seleziona in modo univoco quelle cedibili ed evidenzia l’importo ottenibile e i costi da sostenere nel momento in cui la transazione viene autorizzata.

La soluzione di cessione del credito elaborata da TeamSystem permette alle organizzazioni con ricavi almeno pari a 250mila euro, che cedono fatture di importo almeno pari a 1.000 euro emesse verso debitori, che devono essere società di capitali, con fatturato almeno pari a un milione di euro, di ottenere fino al 90% del valore dei documenti ceduti nel giro di 48 ore. E questo senza imporre alcun vincolo sui volumi e sulle tempistiche delle operazioni, che rimangono a discrezione di chi utilizza la piattaforma, semplificando ulteriormente il lavoro dei fiscalisti che puntano sull’agilità per costruire i propri servizi di consulenza.