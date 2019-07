A2A lancia un rimborso digitale per gli utenti - Pagamenti Digitali

Per qualsiasi utente, l’ottenimento di un credito dovuto da parte del proprio fornitore è abitualmente fonte di notevole stress, che naturalmente può andare a incidere sulla soddisfazione e sulla customer care. Un’alternativa è stata messa a disposizione dei clienti di energia elettrica e gas di A2A Energia, che potranno ottenere un rimborso direttamente sul proprio conto corrente, tramite il proprio cellulare o l’indirizzo email. Dietro questa possibilità c’è il servizio Plick, che in pochi click consente di trasformare una nota di credito in un bonifico diretto sul proprio conto corrente, senza la necessità di installare alcuna app.

Il servizio, sviluppato nel 2017 dalla startup italiana PayDo, è nato per rispondere alle esigenze degli operatori privati, ma oggi, grazie alla collaborazione di UniCredit, può essere utilizzato dalle imprese per disporre i pagamenti massivi in modo facile ed efficiente, lasciando al beneficiario la scelta del conto su cui essere accreditato, in tutta l’Area SEPA.

Da un punto di vista operativo, è sufficiente entrare nell’Area Clienti del sito di A2A Energia, selezionare Plick come modalità di rimborso e scegliere il contatto preferito tra indirizzo email e numero di cellulare. A quel punto si riceverà un messaggio da Plick contenente le istruzioni per procedere al rimborso, che sarà accreditato con la prima data valuta utile, senza dunque la necessità di doversi recare fisicamente in banca. Il vantaggio per A2A è quello di poter offrire ai propri clienti un servizio che garantisce la sicurezza del rimborso, la piena tracciabilità della transazione, e tempi di esecuzione più efficienti rispetto al bonifico tradizionale o all’assegno.