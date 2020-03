Banca Sella accanto ai negozi chiusi per Coronavirus

Per sostenere il business dei punti vendita chiusi per l’emergenza Coronavirus, Banca Sella offre un servizio gratuito di e-commerce capace di creare rapidamente negozi virtuali e gestirne pagamenti e spedizioni [...]

Per aiutare i piccoli negozi che hanno dovuto chiudere per l’emergenza Coronavirus, Banca Sella propone il servizio di e-commerce della startup partecipata Vidra, società nata nel suo centro d’innovazione Sellalab. Il servizio consiste in una piattaforma dedicata al commercio elettronico, capace di integrare in un unico strumento la creazione di un sito Web per la vendita e la spedizione dei prodotti: una soluzione estremamente semplice e velocemente adottabile anche da quei punti vendita che fino ad oggi non hanno mai pensato di svolgere la propria attività on line.

Per i prossimi tre mesi il servizio sarà offerto gratuitamente da Vidra e i nuovi negozi on line saranno promossi da Banca Sella sui suoi canali digitali in modo da aumentarne la visibilità sui territori di riferimento.

Come funziona il negozio virtuale

Creare la ‘vetrina virtuale’ del negozio è semplice: una volta completata l’iscrizione sul sito www.vidra.com, si seleziona la soluzione grafica preferita tra quelle proposte, successivamente si caricano le foto e le informazioni dei prodotti in vendita. A quel punto il sistema crea in modo automatico un sito ottimizzato per smartphone e pc, pronto per essere utilizzato dai clienti. Se il negozio ha già un dominio, il sito può essere linkato direttamente, in modo da non disperdere eventuali investimenti sui motori di ricerca.

Una volta creato il negozio on line, è possibile iniziare a vendere i propri prodotti, le cui giacenze sono aggiornate in tempo reale attraverso la stessa piattaforma. Conclusa la vendita, inizia la fase di pagamento, un’operazione che il cliente può eseguire utilizzando la carta di credito o Paypal.

La successiva fase di consegna può essere effettuata direttamente dal venditore oppure essere affidata ai principali corrieri nazionali, selezionandoli sulla piattaforma. Per usufruire del servizio di consegna tramite corriere, l’esercente non deve stipulare contratti particolari, ma semplicemente scegliere la soluzione più adeguata alle sue esigenze tra quelle offerte dalla piattaforma. Tramite il sistema è possibile tenere traccia di ogni spedizione e inviare ai clienti aggiornamenti in tempo reale sullo stato dell’ordine.

Il servizio si sottoscrive on line senza dover firmare contratti: per qualunque dubbio Vidra mette a disposizione una chat e una sezione del sito con le risposte alle domande più frequenti.