L’ecommerce di FRMODA si affida alle soluzioni HiPay

Per la fintech francese HiPay arriva un nuovo importante cliente italiano: si tratta della boutique online FRMODA, realtà made in Italy che opera nel settore lusso con brand internazionali (Karl Lagerfeld, Alexander McQueen, Versace Jeans Couture, Philippe Plein, Moschino Couture) e giovani designer. La principale esigenza dell’ecommerce era quella di poter gestire tutte le transazioni provenienti da nazioni differenti in un’unica interfaccia, nonchè di dotarsi di un ampio numero di metodi di pagamento locali per la vendita cross-border, così da intercettare le esigenze dei clienti stranieri.

Le soluzioni HiPay garantiranno ai clienti della piattaforma pagamenti rapidi e sicuri in Italia, USA, Regno Unito, Giappone, Germania, Singapore, Francia, Russia, Australia. Inoltre, FRMODA ha scelto di integrare HiPay Sentinel, il tool antifrode realizzato per analizzare 80 tipologie di dati differenti e che grazie anche a Machine Learning e Intelligenza Artificiale, può bloccare automaticamente le transazioni più a rischio frode.

“La collaborazione con FRMODA ci rende molto orgogliosi. Gli ultimi dati sugli acquisti fashion online dimostrano la crescita importante di un settore che sta trainando l’economia digitale. Infatti, il 54%* degli eShopper italiani ha acquistato prodotti nella categoria fashion, superando l’elettronica di consumo, che detiene una quota del 51%*. HiPay è entusiasta di supportare lo sviluppo di realtà made in Italy che credono nell’innovazione e che desiderano offrire una user experience efficiente e priva di interruzioni”, ha commentato Paola Trecarichi, Senior Head di HiPay Italia.