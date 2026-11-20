Entro il 2030, più di un acquirente online su dieci potrebbe affidare regolarmente a un agente di intelligenza artificiale acquisti e pagamenti. La previsione è contenuta nel report Mastercard A Short History of the Future of Shopping and Payments. In Italia, la ricerca commissionata da Mastercard a Opinium registra intanto un’abitudine più circoscritta ma già diffusa: il 45% degli adolescenti usa almeno una volta al mese un assistente AI per completare un acquisto.
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L’AI accompagna gli acquisti del 70% degli adolescenti italiani
Gli acquisti con l’AI potrebbero diventare abituali per oltre un acquirente online su dieci entro il 2030. In Italia, il 45% degli adolescenti usa già un assistente AI per completare un acquisto: il report Mastercard analizza opportunità, fiducia e autorizzazioni nei pagamenti
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