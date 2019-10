HiPay: il mondo del Pharma deve abbracciare la multicanalità

La multicanalità è una chiave fondamentale per la crescita del settore Pharma/retail, dunque anche l’aspetto dei pagamenti va presidiato con la dovuta attenzione. Questo il punto di vista della Fintech francese HiPay, che è stato esposto in occasione della manifestazione Focus Digital Health organizzata da NetComm e AboutPharma. Secondo Paola Trecarichi Senior Head di HiPay Italia, il dato di partenza è che il comparto farmaceutico continua a crescere anche sul mercato digitale. La stima è che il mercato degli acquisti on-line di Health & Pharma, che come detto stamattina nel 2019 si stima arrivino a raggiungere un valore economico pari a 794 milioni di euro. Ma il settore è storicamente ancorato all’offline, cosa che ovviamente determina delle resistenze e delle difficoltà.

“ Durante il nostro lavoro di consulenza mostriamo quanto sia efficace l’integrazione tra online e offline, suggerendo tecnologie a supporto come parte della strategia di vendita. Per avvicinare negozio fisico e web, ci sono differenti modelli da imitare che stanno portando buoni risultati in altri settori, come per esempio l’attuazione concreta dell’omnichannel nel fashion, in cui attività come il Click&Collect si dimostrano di straordinaria utilità nell’ottimizzazione delle conversioni”, ha messo in luce Trecarichi. Il suggerimento per i brand, dunque, è quello di non farsi cogliere impreparati e di abbracciare l’opportunità di crescita che l’e-commerce offre in questo momento per il nostro Paese”.