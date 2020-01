HiPay: al via la partnership con Profumerie Sabbioni

Nuova partnership italiana per HiPay, il Gruppo Fintech europeo specializzato in pagamenti digitali. La nuova collaborazione è stata siglata con Profumerie Sabbioni, che ha scelto la tecnologia HiPay per i pagamenti online sul suo store digitale Sabbioni.it. Il brand Made in Italy offre, così, ai suoi clienti la possibilità di usare i metodi di pagamento più diffusi in Italia, come SisalPay e MyBank. Come parte dell’accordo, il brand integrerà anche HiPay Sentinel, lo strumento antifrode in grado di analizzare 80 tipologie di dati diversi e bloccare automaticamente le transazioni più a rischio grazie all’utilizzo di algoritmi di Machine Learning e Intelligenza Artificiale.

Il brand Made in Italy Profumerie Sabbioni è nato nel 1953 dalla vendita porta a porta di prodotti per parrucchieri e saloni di bellezza. Enrico Sabbioni, il suo fondatore, visitava i clienti a bordo di una Topolino e una Fiat 1100 rielaborate con al loro interno cassetti e scomparti. La svolta retail è cominciata negli anni ’90 con l’apertura dei primi punti vendita, mentre nel 2000 Profumerie Sabbioni è entrata a far parte del Consorzio Nazionale Ethos Profumerie, di cui ora il Direttore Generale Maurizio Sabbioni è Presidente. Il sito di e-commerce è stato aperto nel 2013, concretizzando la nuova strategia omnicanale della società.

“Per noi l’apertura del comparto e-commerce è stato quasi un ritorno alle origini, a quando i prodotti venivano consegnati porta a porta, perché puntiamo molto sulla Customer experience dell’utente. Per questa ragione abbiamo scelto di affidarci alla tecnologia di HiPay che, oltre a permettere la gestione e riconciliazione di tutte le transazioni effettuate attraverso un’unica piattaforma, offre sicurezza e rapidità anche ai nostri clienti. La collaborazione sarà un valido supporto per prevenire le frodi in modo puntuale grazie all’utilizzo dell’innovativo e rapido HiPay Sentinel. Inoltre, con il know-how di HiPay e l’ampia scelta di metodi di pagamento locali, avremo la possibilità di entrare in altri mercati offrendo agli utenti cross border l’opportunità di pagare con lo strumento che utilizzano maggiormente” ha dichiarato Beatrice Montanari, Responsabile E-Commerce di Profumerie Sabbioni.

Oggi Profumerie Sabbioni conta 180 brand, oltre 18.000 referenze e 16 punti vendita. Negli ultimi anni l’azienda ha visto crescere il suo fatturato a doppia cifra fino a mettere a segno un giro d’affari e complessivo di 12 milioni di euro. Online il valore medio del carrello si attesta ormai attorno ai 60 euro.

“Siamo molto soddisfatti di aver stretto una straordinaria collaborazione con uno storico brand italiano che crede nel digitale e che pone la sua attenzione sull’utente e le sue necessità, sia in termini di offerta sia di esperienza d’acquisto. Supportare il Made in Italy è tra i nostri principali obiettivi, nello specifico il comparto Beauty, settore che nel 2019 ha registrato un +27% grazie alle vendite online di profumi e cosmetici, per un valore complessivo di 568 milioni di euro. Dati stimolanti che servono ai brand per puntare sempre di più sulla personalizzazione dei servizi destinati all’utente, caratteristica già presente nella strategia di Sabbioni.it, realtà in grado di offrire logistica tailor made, flessibilità tipica delle PMI insieme ad una profonda conoscenza del mercato” ha commentato Paola Trecarichi, Senior Head di HiPay Italia.