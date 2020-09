Ecommerce: Mr Worker integra le soluzioni di pagamento HiPay

Un enorme vantaggio per i clienti dello store online B2B di attrezzature e utensili, sia per i differenti metodi di pagamento internazionali offerti dal Gruppo Fintech che per la tecnologia di HiPay Sentinel e il servizio MOTO (Mail Order Telephone Order) [...]

Per una maggiore sicurezza nelle transazioni e una customer journey soddisfacente, Mister Worker, store online di attrezzi e utensili per professionisti, ha deciso di affidarsi al Gruppo Fintech HiPay offrendo ai clienti metodi di pagamento digitale internazionali (Yandex.Money, SisalPay, Sofort, GiroPay, MyBank, Visa e Mastercard), il tool antifrode HiPay Sentinel e il servizio M.O.T.O. (Mail Order Telephone Order).

“Per avere sempre sotto controllo l’andamento del nostro business era indispensabile visualizzare e gestire tutte le transazioni attraverso un’unica interfaccia, oltre ad avere una precisa visibilità su eventuali attività fraudolente. La partnership con un payment provider innovativo e tecnologicamente all’avanguardia come HiPay ci permetterà di soddisfare i nostri obiettivi di crescita” spiega Gianluca Borsotti, CEO e Founder di Mister Worker.

La scelta di integrare le soluzioni tecnologiche di HiPay, si inserisce all’interno di un progetto avviato da Mister Worker e PrestaShop, CMS open source utilizzato per la realizzazione dell’eCommerce del brand nel 2012. Un catalogo di oltre 60.000 prodotti di marche internazionali, con tempistiche di consegna rapide e garantite in 24/48 ore in tutto il mondo, che ha valso il riconoscimento “Netcomm Awards” nel 2018 per Miglior e-commerce B2B e nel 2019 per il Digital Export. Un business in forte espansione, con i principali mercati negli Stati Uniti, nel Regno Unito e nell’area del Pacifico come Giappone, Vietnam e Thailandia.

