Un software gestionale per fatture, fatture elettroniche, gestione magazzino, vendite, acquisti, pagamenti, preventivi: ecco cosa può gestire Danea Easyfatt, il sistema messo a punto da Danea con l’obiettivo di rispondere in particolare alle esigenze delle piccole e medie imprese, per rendere la gestione più agevole, organizzata, semplice. Nelle versioni Easyfatt Enteprise è possibile connettere direttamente il software gestionale alla piattaforma ecommerce, semplificando le operazioni di gestione.

Il software Easyfatt è uno dei programmi più utilizzati fra quelli sviluppati da Danea. La società italiana è stata fondata nel 1995 a Padova e si è specializzata in soluzioni dedicate a piccole imprese, artigiani, esercenti, amministratori di condominio e professionisti. Dal 2012 fa parte del gruppo TeamSystem, tech company nata a Pesaro nel 1979 come software house, che oggi è diventata uno dei principali punti di riferimento per gli strumenti digitali a supporto della gestione del business di aziende e professionisti.

Cos’è Danea Easyfatt

Danea Easyfatt è un software gestionale che, connesso all’ecommerce, permette di gestire con un solo programma i diversi aspetti necessari all’amministrazione del negozio online. Grazie alle opportunità di integrazione, è possibile infatti collegare Easyfatt direttamente alla piattaforma di gestione dell’ecommerce e riuscire così a gestire le operazioni da un unico sistema, riducendo in questo modo i passaggi necessari per ogni procedura quindi i margini di errore, il tempo dedicato alle operazioni e i costi.

Sono molte le procedure che Easyfatt per l’ecommerce si propone di gestire in modo integrato:

Aggiornare prezzi e schede prodotto

Importare gli ordini

Gestire le spedizioni

Gestire il magazzino

Emettere le fatture

Realizzare report

Ed esempio, attraverso Easyfatt basta modificare le schede prodotto dal sistema per aggiornare le modifiche direttamente sul sito ecommerce. Analogamente, gli ordini ricevuti dal sito vengono direttamente scaricati dal sistema che aggiorna l’anagrafica cliente e produce le conferme d’ordine che saranno poi trasposte nella relativa fattura, ricevuta fiscale o vendita da banco.

Quanto costa?

Easyfatt è disponibile in diverse versioni che vanno dall’opzione “Standard” con licenza 12 mesi a 8 euro al mese, fino alla più articolata “Easyfatt Enterprise”, ad un costo di 26 euro al mese, che permette la gestione multipla fino a 5 utenze. Tutte le versioni disponibili comprendono la possibilità di gestire la fatturazione elettronica, un pos digitale integrato, l’assistenza e gli aggiornamenti. Ogni versione successiva mantiene le funzionalità della precedente e ne integra di ulteriori.

Il “best seller” di Easyfatt è la versione “Enterprise One”, a un costo di 19 euro al mese, che comprende la possibilità di integrazione con il proprio ecommerce, oltre alla gestione clienti, la gestione ordini, la gestione fornitori e la gestione magazzino. Prevede inoltre: il collegamento con il registratore di cassa, la vendita al banco, la gestione delle tessere fedeltà, la tracciabilità delle referenze per lotti, scadenze e seriali, gestione articoli assemblati, agenti e provvigioni infine.

Dal sito Danea è inoltre possibile scaricare gratuitamente la versione di prova per testare le funzionalità del sistema.

Gestione fatturazione

Come già accennato, tutte le versioni di Danea Easyfatt integrano la gestione della fatturazione. In particolare, con il sistema gestionale è possibile:

emettere e ricevere fatture elettroniche verso privati/aziende, consumatori, Pubblica Amministrazione;

apporre la firma digitale e gestire invio/ricezione tramite SDI

ricevere fatture dai fornitori

essere a norma con la conservazione digitale delle fatture inviate e ricevute per 10 anni.

È inoltre previso l’acquisto di pacchetti aggiuntivi in caso di gestione della fatturazione per più aziende, mantenendo un unico software gestionale.

Importare dati da altri software

Un aspetto importante di Easyfatt Enterprise è la possibilità di dialogare con altri sistemi, gestendo lo scambio di dati dal gestionale al sito ecommerce. Ad esempio, si possono trasportare le schede prodotto da una piattaforma ecommerce a un’altra, senza dover ricaricare ogni referenza.

Grazie a più opzioni di integrazione, infatti, il software gestionale può essere mantenuto anche quando si sceglie di cambiare il tipo di piattaforma ecommerce, garantendo così l’adattabilità del gestionale nel tempo e puntando ad essere un supporto affidabile e duraturo.

Oltre all’integrazione con Storeden, la soluzione ecommerce del gruppo TeamSystem, Danea Easyfatt pubblica sul proprio sito l’elenco delle integrazioni certificate, cioè delle procedure di collegamento fra il software gestionale e le piattaforme ecommerce che sono state verificate da Danea. Fra queste figurano, ad esempio: Amazon, eBay, Prestashop, Shopify, WooCommerce, Zencart, Magento e molte altre.

Una nota interessante è che Danea mette a disposizione le specifiche tecniche per produrre l’integrazione con il proprio ecommerce, in modo da poter dialogare anche con piattaforme customizzate.

Formazione specifica

Per rendere ancora più semplice l’utilizzo del software, ideato per un’utenza ampia che non necessita di particolari competenze informatiche, Danea Easyfatt mette a disposizione sul proprio sito diversi materiali e strumenti per la formazione dedicata ad utilizzare al meglio e appieno le funzionalità del gestionale.

Per chi preferisce i materiali cartacei, sono disponibili mini guide, guide avanzate e manuale d’uso che vengono costantemente aggiornati dagli esperti Danea Easyfatt. Chi invece predilige i video, può optare per tutorial su come effettuare le principali operazioni previste dal software, oltre ad un video specificamente dedicato a funzionamento del modulo Contabilità di Danea Easyfatt in cui vengono illustrate le basi teoriche accompagnate da applicazioni pratiche. Infine, sono disponibili diverse Guide sintetiche e puntuali su aspetti pratici e consigli pratici sulla gestione del business in generale, dedicati alle piccole imprese e ai professionisti: dai principali aspetti della fatturazione elettronica al nuovo regime forfettario, dalla Guida ai registri IVA fino a come aprire e lanciare un ecommerce.