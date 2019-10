Afone e Storeden insieme per spingere la digitalizzazione delle imprese

Al via una importante collaborazione nel mondo dell’e-commerce italiano, con l’obiettivo di spingere la digitalizzazione delle imprese italiane. Afone Participations ha annunciato l’avvio di una nuova collaborazione con Storeden, il “Cloud Commerce” italiano ideato e realizzato da Projectmoon.

Più nel dettaglio Storeden è un sistema capace di gestire la vendita su più canali, pensato soprattutto per i merchant di medie e grandi dimensioni che vogliono affrontare la vendita online utilizzando uno strumento integrabile con con software di terze parti e collegabile con il proprio gestionale di magazzino. Storeden, a differenza dei classici sistemi che richiedono sviluppo, installazioni e continui aggiornamenti, è progettato per essere utilizzato grazie a pochi e rapidi step di attivazione.

Attraverso questa nuova collaborazione le due aziende vogliono fornire soluzioni sinergiche e smart, sia per il governo dello shop online che per la gestione dei pagamenti elettronici, avendo in mente la User experience del cliente finale. “Il mercato si sta evolvendo velocemente e per competere bisogna entrare e cavalcare l’onda travolgente del digitale affidandosi a professionisti esperti, dall’approccio lungimirante e con un respiro internazionale. La collaborazione con Storeden, il servizio “Cloud Commerce” in cui basta registrarsi, inserire i propri prodotti ed iniziare a vendere a distanza di poche ore – ha dichiarato Roberto Galati, Country Manager di Afone Italia – ha come principale obiettivo quello di supportare la crescita di imprese dal DNA digitale, con soluzioni all’avanguardia che tutelino la sicurezza e la custormer journey, due fattori determinanti per raggiungere il successo digitale e far crescere il proprio business”.