Arriva una formula pensata per gli esercenti che gestiscono numerose transazioni di piccolo importo: SumUp Pagamenti Plus elimina le commissioni sotto i 10 euro, fino a 7.500 euro mensili di pagamenti che rientrano nella soglia.
Il piano di SumUp interviene anche sulle commissioni degli incassi in presenza, portandole dall’1,95% allo 0,95% per le carte personali standard emesse nel SEE.
SumUp prevede inoltre sette giorni di prova gratuita, assistenza prioritaria e sostituzione gratuita del POS in caso di problemi.
Indice degli argomenti
Come funziona l’azzeramento delle commissioni con SumUp
Il meccanismo principale di Pagamenti Plus di SumUp riguarda i pagamenti di importo contenuto. Non viene applicata alcuna commissione per le transazioni pari o inferiori a 10 euro, fino a un massimo di 7.500 euro al mese di operazioni sotto questa soglia.
La seconda componente riguarda invece gli incassi in presenza. La commissione scende allo 0,95%, contro l’1,95% previsto dal piano che applica il pagamento in base alle transazioni.
La tariffa ridotta vale per le carte personali emesse nel SEE, che comprende i 27 Paesi dell’Unione Europea, Islanda, Liechtenstein e Norvegia. Restano all’1,95% le carte aziendali, quelle emesse fuori dal SEE e le carte premium, compresa American Express.
Quanto costa Pagamenti Plus
Il piano prevede un canone di 19 euro al mese oppure 189 euro all’anno. Se si sceglie la formula annuale il risparmio è di 39 euro rispetto alla tariffazione mensile.
Sono inclusi sette giorni di prova gratuita. L’abbonamento può essere annullato online dalla dashboard, anche durante il periodo di prova. L’eventuale cancellazione mantiene attivo il piano fino alla fine del periodo di fatturazione.
Il confronto dei principali costi consente di individuare immediatamente le differenze tra le condizioni applicate:
|Voce
|Pagamenti Plus
|Canone mensile
|19 €
|Canone annuale
|189 €
|Prova gratuita
|7 giorni
|Pagamenti fino a 10 €
|0%
|Limite mensile pagamenti fino a 10 €
|7.500 €
|Pagamenti in presenza, carte personali SEE
|0,95%
|Carte aziendali, extra SEE e premium
|1,95%
|Pagamenti online
|2,50%
Assistenza prioritaria e sostituzione del POS sono inclusi
Pagamenti Plus non interviene soltanto sulla struttura delle commissioni. Il piano comprende anche assistenza prioritaria 24 ore su 24 e la possibilità di ottenere gratuitamente un POS sostitutivo in caso di problemi, anche dopo la scadenza della garanzia.
Per i pagamenti online elaborati tramite Pagamenti via Link, Bookings e altri prodotti digitali resta invece una commissione del 2,50%.
Il piano prevede quindi condizioni differenti in base all’importo, al canale di pagamento e alla tipologia di carta utilizzata. Per le attività con transazioni mensili superiori a 2.250 euro, il servizio viene presentato come alternativa al piano senza canone mensile.
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